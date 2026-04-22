Soy de Córdoba y aquí tienes diez motivos por los que no te puedes perder las Cruces de Mayo

Podría decirse que el Mayo Festivo tiene muchos comienzos en Córdoba. Con un calendario que encadena 49 días de fiesta entre abril y mayo, hay quienes consideran a la romería de Santo Domingo, la Cata del Vino de Montilla-Moriles o la misma Batalla de las Flores son el pistoletazo de salida al mes festivo por antonomasia en la ciudad. Otros, por el contrario, consideran estas celebraciones como el prólogo oficioso y no dudan en señalar a las Cruces de Mayo como la primera fiesta oficial del mayo cordobés, el comienzo sentimental del Mayo Festivo.

Esta fiesta sigue manteniendo una simbiosis difícil de replicar: tradición histórica, participación vecinal, belleza efímera y ambiente popular. En Córdoba, las Cruces vivirán este año su esplendor del 29 de abril al 3 de mayo. Cinco días de festejos, que este año coincide además con el puente festivo del 1 de mayo, y en los que se podrán contemplar 52 cruces distribuidas por toda la capital.

La coincidencia con el puente festivo es una oportunidad única para acercarse a conocer esta fiesta imperdible. Tanto si eres cordobés como si vienes de fiera, aquí tienes diez motivos por los que merece la pena ir a las Cruces de Mayo una vez en la vida o, mejor aún, todos los años.

Ambiente Cruces de mayo Cruz de Mayo Hermandad del Resucitado en la plaza conde de priego / Manuel Murillo

Es la primera gran llamada del Mayo cordobés

Con inicio en los últimos días del mes de abril, las Cruces son consideradas como la primera gran celebración del Mayo Festivo. No es solo una fecha en el calendario, es el momento en que la capital cambia de ritmo y se entrega a la fiesta.

Una tradición centenaria

La fiesta de las Cruces nace de la unión entre antiguos ritos primaverales, en los que la flor era protagonista, y la simbología cristiana de la cruz cristiana. Es por ello que su celebración suele coincidir con el Día de la Cruz, que se celebra el 3 de mayo.

En Córdoba, además, el concurso de Cruces de Mayo data con más de un siglo de historia, desde su creación en 1925, por lo que no se trata solo de una fiesta sino de una costumbre y tradición profundamente arraigadas.

Un museo efímero al aire libre

Las Cruces de Mayo en Córdoba trascienden el adorno floral y se convierte en un montaje pensado para impresionar. Son grandes cruces levantadas en patios, plazas y rincones de la ciudad, decoradas con flores, macetas y mantones de manila.

Con 52 cruces a concurso, a cada cual de mayor belleza y singularidad, la cita convierte a la ciudad en un museo efímero al aire libre, donde se puede contemplar una explosión de vegetación y color.

Listado y mapa de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba. / Ramón Azañón

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Una visión diferente de la ciudad

Las 52 cruces están distintos puntos de la capital. Concretamente, 19 se localizan en el casco histórico, 22 en zonas modernas y 11 en recintos cerrados. Esta distribución es significativa porque rompe el tópico de que todo lo que pasa en Córdoba sucede en el centro histórico y ofrece la posibilidad de conocer barrios, avenidas y plazas de toda la vida que, muchas veces, quedan fuera de los recorridos turísticos.

Cruz de la Hermandad del Huerto en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Una radiografía del tejido social

Uno de los requisitos del concurso de las Cruces es que la organización y ornamentación de la cruz debe estar elaborada y gestionada por colectivos y entidades ciudadanas, en un ejemplo de primera mano de participación y colaboración ciudadana.

Detrás de cada cruz de mayo hay peñas, hermandades, asociaciones y colectivos vecinales que no solo participan de la fiesta, sino que contribuyen al mantenimiento de una tradición y una forma de vivir el mayo cordobés.

La belleza y el esmero se premian

Un jurado profesional con perfiles vinculados a las fiestas de la ciudad, floristerías, al departamento de Parques y Jardines, al Jardín Botánico y a Patrimonio, es el encargado de valorar y premiar las mejores cruces en cada edición. La fiesta, así, premia el esmero, la calidad del montaje y la armonía.

Más que cruces… música, barras y gastronomía

Junto a las cruces, las asociaciones, peñas y hermandades montan barras donde se sirven bebidas y raciones con los platos típicos de la gastronomía cordobesa. Además, la celebración se acompaña de música, con las sevillanas y el flamenco como banda sonora, y actuaciones. De esta forma, las cruces no solo se visitan y contemplan, se viven y celebran.

Ambiente nocturno en las Cruces de Mayo / A.J.González

El secreto de los recintos cerrados

La variedad de su formato esconde un tesoro escondido: las cruces en recintos cerrados. Son patios o sedes de colectivos que acogen una cruz que obliga a ser buscada. Estas cruces, singulares por su espacio, no suelen contar con barras.

Una ruta por los barrios con más alma

Las Cruces de Mayo son una ruta singular para descubrir los barrios con más alma de Córdoba. Es especialmente recomendable recorrer San Basilio, San Andrés, Santa Marina, San Agustín y la zona centro, y plazas tan reconocibles como la Trinidad, Jerónimo Páez, San Agustín, San Pedro, Capuchinos, la Magdalena o la Fuenseca.

La mejor antesala de los Patios

Para muchos, las cruces reflejan mejor que ninguna otra fiesta el carácter de Córdoba antes del gran escaparate internacional del Festival de los Patios, y el impacto de su gran flujo de visitantes. Las cruces son una fiesta más espontánea, de barrio y más popular.