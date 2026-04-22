Córdoba celebra un congreso de expertos en Derecho de Familia con el foco en la nueva ley de divorcios

Córdoba acogerá del jueves 23 al viernes 24 de abril las vigésimo quintas Jornadas de Derecho de Familia. El encuentro se desarrollará en formato híbrido (presencial y ‘online’) y abordará cuestiones de máxima actualidad, desde los delitos que pueden aflorar en una crisis de pareja hasta el nuevo procedimiento para liquidar gananciales tras la Ley Orgánica 1/2025.

La cita está organizada por la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) junto a los colegios de la Abogacía de Córdoba y Lucena, y abrirá con un acto inaugural en el que participarán Eduardo Baena (exmagistrado del Tribunal Supremo) y Miguel Ángel Pareja(presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba), además de los decanos de los colegios organizadores y la presidenta de Aeafa, María Dolores López-Muelas.

Delitos, custodia y “periodos de convivencia”

El programa incluye ponencias sobre el recurso de apelación en procesos de familia, con especial referencia a los hechos nuevos en fase de apelación, así como una intervención centrada en delitos en el ámbito familiar: patrimoniales, conductas de hostigamiento y la validez de pruebas grabadas en el entorno doméstico.

Una pareja firma el divorcio. / CÓRDOBA

El viernes, una de las mesas principales abordará los cambios de custodia y sus implicaciones en el uso de la vivienda familiar y las pensiones de alimentos, planteando también una de las preguntas recurrentes en los juzgados: «¿Hasta cuándo puedo quedarme en la vivienda familiar?».

En el debate jurídico sobre menores, las jornadas incorporan además una reflexión de fondo: la evolución del lenguaje y del modelo de organización familiar. Magistrados y abogados participantes apuntan a que términos como «custodia» y «visitas» resultan «peyorativos» y favorecen un sistema de «vencedores y vencidos», por lo que defienden hablar de «periodos de convivencia» con cada progenitor, desterrando la idea de «visita».

Una pareja negocia el divorcio. / CÓRDOBA

Gananciales y nuevos mecanismos frente a la “violencia económica”

Uno de los ejes centrales será el análisis del nuevo procedimiento de liquidación de gananciales tras la reforma introducida por la LO 1/2025, con especial atención a tres aspectos: la búsqueda de mayor agilidad en la valoración y reparto de bienes; la transparencia obligatoria y las consecuencias para quien oculte patrimonio; y la protección frente a la violencia económica, con herramientas más rápidas para evitar que los bienes comunes se utilicen como instrumento de control o coacción.

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Las jornadas se cerrarán con un foro abierto moderado por magistrados de la Audiencia Provincial y del Tribunal de Instancia de Córdoba para debatir la aplicación práctica de estas cuestiones en los tribunales.