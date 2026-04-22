Córdoba acoge 'Ciberland', una iniciativa para prevenir de los riesgos del mundo digital en jóvenes y padres

Córdoba acoge desde este jueves y hasta el sábado 25 de abril la iniciativa Ciberland, un proyecto de Fundación Mapfre en colaboración con la Policía Nacional que se instala en el Vial Norte con siete ‘containers’ y un objetivo: concienciar sobre el uso seguro de internet, especialmente entre adolescentes.

Por el recinto pasarán en estos días alrededor de 450 escolares de entre 12 y 16 años, en un recorrido guiado y didáctico que combina recursos visuales y actividades para explicar, de forma práctica, los principales riesgos del mundo digital. Según se expuso en la presentación, el itinerario se apoya en juegos con espejos, cortinas y pelotas, además de material audiovisual y textos, y se realiza acompañado por personal de Fundación Mapfre, que va explicando cada punto del recorrido.

A. J. González

La delegada de Juventud y Salud Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, celebra que la propuesta llegue a la capital en su quinta edición con la idea de “educar en hábitos correctos” sobre redes sociales y tecnología, “especialmente en los menores”, a los que atribuye una falta de conocimientos suficientes para manejar algunos riesgos. Bustos invita también a las familias a acudir con sus hijos.

Los videojuegos suponen un riesgo para los menores. / A.J. González

Por su parte, la inspectora Ana Bellido considera que Ciberland es “una magnífica oportunidad” para que los jóvenes adquieran conceptos básicos de ciberseguridad “de manera didáctica”, aprendan a identificar situaciones delictivas en internet y conozcan pautas de actuación. Y desde Fundación Mapfre, Alicia Rodríguez insiste en que la prevención funciona mejor cuando el aprendizaje incluye a los adultos: el objetivo es que las familias comprendan el entorno digital de sus hijos y puedan acompañarlos.

En el recorrido se abordan cuestiones como el sexting, el grooming, el ciberacoso, los retos virales, la grabación de agresiones, la manipulación y la adicción a pantallas, entre otros aspectos.