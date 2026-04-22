En el Vial Norte
Córdoba acoge 'Ciberland', una iniciativa para prevenir de los riesgos del mundo digital en jóvenes y padres
La propuesta de Fundación Mapfre y la Policía Nacional busca enseñar a escolares de 12 a 16 años sobre riesgos digitales mediante experiencias interactivas
Córdoba acoge desde este jueves y hasta el sábado 25 de abril la iniciativa Ciberland, un proyecto de Fundación Mapfre en colaboración con la Policía Nacional que se instala en el Vial Norte con siete ‘containers’ y un objetivo: concienciar sobre el uso seguro de internet, especialmente entre adolescentes.
Por el recinto pasarán en estos días alrededor de 450 escolares de entre 12 y 16 años, en un recorrido guiado y didáctico que combina recursos visuales y actividades para explicar, de forma práctica, los principales riesgos del mundo digital. Según se expuso en la presentación, el itinerario se apoya en juegos con espejos, cortinas y pelotas, además de material audiovisual y textos, y se realiza acompañado por personal de Fundación Mapfre, que va explicando cada punto del recorrido.
La delegada de Juventud y Salud Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, celebra que la propuesta llegue a la capital en su quinta edición con la idea de “educar en hábitos correctos” sobre redes sociales y tecnología, “especialmente en los menores”, a los que atribuye una falta de conocimientos suficientes para manejar algunos riesgos. Bustos invita también a las familias a acudir con sus hijos.
Por su parte, la inspectora Ana Bellido considera que Ciberland es “una magnífica oportunidad” para que los jóvenes adquieran conceptos básicos de ciberseguridad “de manera didáctica”, aprendan a identificar situaciones delictivas en internet y conozcan pautas de actuación. Y desde Fundación Mapfre, Alicia Rodríguez insiste en que la prevención funciona mejor cuando el aprendizaje incluye a los adultos: el objetivo es que las familias comprendan el entorno digital de sus hijos y puedan acompañarlos.
En el recorrido se abordan cuestiones como el sexting, el grooming, el ciberacoso, los retos virales, la grabación de agresiones, la manipulación y la adicción a pantallas, entre otros aspectos.
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- El Córdoba CF obliga al mercadillo de El Arenal a trasladarse a la avenida de las Lonjas el 26 de abril
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
- Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes
- De rechazar al Córdoba CF a pelear por evitar un segundo descenso consecutivo: la paradoja de Diarra en Cádiz
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna