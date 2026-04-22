El Consejo Social da luz verde a la implantación de nuevas titulaciones en la Universidad de Córdoba a partir de 2026

La Universidad de Córdoba ampliará su oferta académica de cara al curso 2026-2027 tras recibir el informe favorable del Consejo Social para la implantación de nuevas enseñanzas universitarias oficiales. La decisión fue adoptada por unanimidad en la reunión de la Comisión de Coordinación celebrada el pasado 20 de abril.

Entre las nuevas propuestas destaca la incorporación del Grado en Trabajo Social, así como la puesta en marcha de cinco programas de Máster Universitario vinculados a ámbitos clave como la gestión pública, la música, la ingeniería civil, el turismo y la dirección de proyectos. Algunas de estas titulaciones se desarrollarán además en colaboración con otras universidades andaluzas.

En concreto, las enseñanzas informadas favorablemente son el Grado en Trabajo Social por la Universidad de Córdoba; el Máster Universitario en Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas; el Máster Universitario en Música (Investigación / Interpretación); el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, junto a la Universidad de Jaén; el Máster Universitario en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, con la Universidad de Málaga; y el Máster Universitario en Dirección de Proyectos, en colaboración con las universidades de Cádiz y Málaga.

Según se recoge en la información facilitada por el Consejo Social, estas propuestas se integran en la planificación académica de la UCO y responden a necesidades formativas conectadas con el desarrollo social, económico y territorial, además de reforzar la especialización y la empleabilidad del estudiantado.

Con esta decisión, la Universidad de Córdoba refuerza su apuesta por una oferta educativa adaptada a los nuevos retos profesionales y sociales, al tiempo que consolida la cooperación institucional con otras universidades del sistema andaluz.