El Colegio de Médicos de Córdoba reconoce la excelencia científica en los Premios de Investigación en Atención Primaria y Urgencias

El Colegio Médicos de Córdoba ha celebrado este miércoles la entrega de los quintos Premios Nacionales de Investigación en Atención Primaria, Atención Primaria Rural, Urgencias y Emergencias y Otras Administraciones. El acto ha tenido lugar en el Hospital Cruz Roja de Córdoba, con la colaboración de AMA Entidad Aseguradora, la Fundación Kutxabank y el propio centro hospitalario.

Estos galardones reconocen la excelencia investigadora en el ámbito sanitario y el compromiso de los profesionales con la mejora de la salud y el bienestar de la población. En esta edición han concurrido trabajos de toda España, con especial presencia de Andalucía -y en particular de la provincia de Córdoba-, además de estudios procedentes de comunidades como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia o Canarias, entre otras.

Los premiados

Los premios se han estructurado en cuatro modalidades. En la modalidad de Atención Primaria general ha sido premiado un estudio del doctor Ramos Ruiz sobre la comunicación entre médicos de familia, pacientes con trastorno mental grave y cuidadores. El trabajo destaca la importancia de la escucha activa, la empatía y la continuidad asistencial para mejorar la confianza y la adherencia al tratamiento.

En Atención Primaria rural, el premio ha sido para el trabajo del doctor Pérez Milena, centrado en las experiencias de pacientes con enfermedad mental grave durante la pandemia de Covid-19. El estudio subraya la necesidad de reforzar la coordinación entre atención primaria y salud mental, así como el apoyo social a pacientes y cuidadores.

En la modalidad de Urgencias y Emergencias, el reconocimiento ha sido para el Proyecto EDEN (Emergency Department and Elder Needs), en el que participa la red Siesta (Spanish Investigators of Emergency Situations Team), con el doctor Francisco de Borja Quero Espinosa. El estudio analiza el impacto de la polifarmacia en pacientes mayores atendidos en urgencias, alertando del aumento de complicaciones, reingresos y eventos adversos, y proponiendo reforzar la conciliación de la medicación.

En la categoría de Otras Administraciones, ha sido premiado el trabajo del doctor Ranchal Sánchez, publicado en la revista European Journal of Pain, un metaanálisis sobre la prescripción de ejercicio aeróbico en pacientes con fibromialgia. El estudio confirma su eficacia para reducir el dolor y defiende su uso como herramienta terapéutica personalizada, aplicando el modelo FITT-VP.

La presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, la doctora María del Carmen Arias, ha destacado el valor de la investigación como motor de mejora del sistema sanitario y ha agradecido el compromiso de los equipos investigadores y de las entidades colaboradoras.

El acto ha contado además con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, junto a la delegada territorial de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, y la directora gerente del Hospital Cruz Roja de Córdoba, Lucía Retenaga, entre otros representantes institucionales. Asimismo, se ha realizado un reconocimiento especial a los implicados en el accidente ferroviario del 18 de enero de 2026 en Adamuz, por su labor de auxilio y coordinación en la emergencia.