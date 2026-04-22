Claridad sobre la recogida neumática o detectores de incendios: las claves de las propuestas del CMC a las nuevas normas urbanísticas

El plenario del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha aprobado este miércoles su dictamen sobre la innovación de las normas urbanísticas del PGOU, un cambio aprobado de forma inicial en el seno de la Gerencia de Urbanismo. El CMC hace una larga lista de propuestas a incluir en dicha modificación, desde la necesidad de aportar más claridad en ciertas normas o de incluir más medidas encaminadas a mejorar la accesibilidad de edificios.

Una de las propuestas tiene que ver con el sistema de recogida neumática basura, o más bien, con los cuartos que se crearon en los residenciales de viviendas. En este sentido, lo que pide el organismo presidido por Juan Andrés de Gracia es "solucionar la presencia de cuartos de basura e instalaciones derivadas de la recogida neumática de residuos y que ahora solo cuentan con una instrucción provisional muy limitativa".

Cabe recordar que la Gerencia de Urbanismo emitió una instrucción para fijar los usos que pueden tener estos cuartos, aunque no decía muchas cosas en la misma. Solamente establecía que los cuartos no pueden destinarse a actividades con incidencia ambiental (molestas, insalubres, nocivas o peligrosas), ni a usos incompatibles con la normativa urbanística, de seguridad, accesibilidad o convivencia vecinal. Además, la instrucción también ordena que, para determinar el uso de los locales, se deberá presentar una declaración responsable.

Instalación para la recogida neumática de basura de un residencial de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Detectores de incendios obligatorios

El Movimiento Ciudadano también quiere que las normas incluyan la obligatoriedad de que las viviendas cuenten con detectores de incendios para la seguridad de sus habitantes. Piden, por otra parte, "claridad" a la hora de determinar la norma urbanística que rige sobre los soportales de distintas partes de la ciudad, como los de Ollerías o del Vial Norte, al entender que actúan como "espacios públicos", pero que la propiedad "plantea diferencias según los casos".

Las declaraciones responsables, "un verdadero coladero de infracciones"

Desde el CMC también se pide "determinar con precisión" la normativa sobre declaraciones responsables derivadas, al entender que, actualmente, "se han convertido en un verdadero coladero de infracciones de las normas urbanísticas amparándose en la falta de una inspección urbanística ágil y suficiente".

Regulación en el uso de las terrazas

Por otro lado, el Movimiento Ciudadano ve necesario incluir una nueva regulación sobre los usos de las terrazas particulares y azoteas colectivas, determinando claramente lo que se puede hacer y los límites a los que deben estar sometidas. En este sentido, lo que busca el CMC es que se controle sobre todo el uso lucrativo y el ruido.