Ayuntamiento de Córdoba
Cintia Bustos insiste el día del ultimátum: la plantilla de Policía Local cobrará las horas extra pendientes en mayo
La delegada de Recursos Humanos dice que espera una respuesta de los sindicatos que han pedido a los agentes no solicitar desde hoy horas extraordinarias, que se cobran a 1.074,56 euros por dos servicios
La delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha vuelto a insistir este miércoles --día en el que se cumple el ultimátum dado por los sindicatos para el cobro de las horas extraordinarias adeudadas-- que su compromiso es abonar las cantidades adeudas a la plantilla en el mes de mayo. La edil del PP ha explicado que se mantienen activas las conversaciones con los sindicatos de Policía Local y que, de hecho, están a la espera de que estos se pronuncien. "Esta mañana hemos vuelto a hablar con ellos", ha asegurado la responsable de Personal, que sigue manteniendo que el hecho que de que el Ayuntamiento adeude todavía algunas horas extraordinarias de 2025 no es cuestión de "falta de voluntad en ninguno de los casos", sino de calendario de pagos.
Esta situación se produce después de que los sindicatos policiales Siplico, UGT, CSIF y CCOO hayan pedido a los agentes de la Policía Local que no soliciten, hasta haber cobrado lo pendiente, hacer horas extraordinarias en los próximos eventos del Mayo Festivo, lo que a su juicio comprometería la seguridad de estos eventos.
Actualización de horas extraordinarias
Cabe recordar que el pago de las horas extraordinarias se actualizó la primavera del 2025, después de que la plantilla de Policía Local planteara un pulso al gobierno municipal a las puertas de la Semana Santa. Desde entonces, las horas extraordinarias se cobran a 1.074,56 euros por dos servicios, frente a los 452,56 euros de antes. Así las cosas, el hecho de que los agentes secunden la huelga de brazos caídos que proponen los sindicatos afectaría no solo a la seguridad de los eventos, si no también a sus propios emolumentos.
Cumplir la palabra dada
La delegada ha insistido esta mañana que el pago se hará en mayo: "Ellos sabían cuál era la realidad que teníamos en la situación del pago de los eventos extraordinarios, como ya explicaba el lunes, mi compromiso primero fue que nunca se trabajaría un evento que no se hubiese abonado el del 2025, en este caso estamos al día", ha reiterado Bustos. De hecho, el último abono que se ha hecho ha sido el de la Feria del 2025. "Ahora mismo el compromiso es que en el mes de mayo se pagarían aquellos eventos restantes", ha reiterado en referencia a la Media Maratón y la Navidad del 2025. "Entonces la situación es exactamente la misma del lunes".
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