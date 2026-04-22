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Gastronomía

Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles

QuesArte reunirá a queserías de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Mahón-Menorca y contará con productores vinculados al territorio cordobés

Unas clientas adquieren uno de los quesos de la feria QuesArte Córdoba.

Unas clientas adquieren uno de los quesos de la feria QuesArte Córdoba. / Chencho Martínez

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen desde este viernes y hasta este próximo domingo la Feria del Queso Artesano y Productos Lácteos, QuesArte Córdoba, una cita de acceso libre que reunirá a expositores con quesos nacionales y que coincidirá parcialmente con la Cata del Vino Montilla-Moriles, que se desarrollará en la Avenida del Alcázar.

El evento, organizado por la Asociación del Queso Artesano y Productos Lácteos junto al Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación Cultural Vino en Rama, se plantea como un espacio para «promocionar y difundir la cultura quesera, apostando fuertemente por el queso andaluz, cuya calidad, cantidad y variedad es enorme». Durante tres jornadas, el recinto abrirá en horario de 11.00 a 21.00 horas, salvo el domingo, cuando concluirá a las 16.00 horas.

QuesArte Córdoba contará con la participación de queserías artesanas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Mahón-Menorca, que presentarán productos reconocidos en certámenes nacionales e internacionales, entre ellos elaboraciones galardonadas como El Mejor Queso del Mundo 2022, junto a otros premiados en el reciente concurso del queso de España.

De igual modo, la feria incorporará productores vinculados al territorio cordobés, como Helados Artesanos Ambrosio, las tartas de queso Dulce Safari y bodegas del colectivo Vino en Rama, entre ellas Robles, Doblas, Lagar Los Raigones o Bodegas Arrabal. El visitante podrá adquirir tiques para degustar ocho tapas de queso por 7,00 euros o comprar directamente los productos y acompañarlos con vinos de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles.

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La iniciativa forma parte de la Ruta Andaluza del Queso y cuenta con la colaboración de diversas entidades. Asimismo, entronca con la filosofía de la Asociación Cultural Vino en Rama, impulsada por bodegueros de Moriles y Montilla para "preservar una forma de entender el vino".

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