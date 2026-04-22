De bar de barrio a fenómeno viral, el cordobés que sirve saltando con la bandeja: «No me esperaba para nada este éxito»

«No me esperaba para nada este éxito. Ser viral ha disparado el negocio y solo pienso en crecer». Con una, dos y hasta tres bandejas. Con seis, siete y hasta diez cervezas por bandeja. Cogiendo carrerilla, saltando en parado… y hasta desde una furgoneta (aunque ese capítulo ya lo da por cerrado). El cordobés Rafa Cepeda, 29 años, se ha convertido en uno de los camareros más virales de los últimos meses por una manera de servir que mezcla habilidad, humor y un punto de espectáculo: el salto sobre una mesa con la bandeja en equilibrio.

Algo indeciso pero cercano, vacila antes de sentarse en la silla. Trata de encontrar con la mirada la grabadora para ver si ha empezado ya, se recuesta levemente y clava los ojos en su interlocutor. Lo llamativo de esta historia es que, al principio, ni se planteaba entrar en redes. «Yo realmente no quería», explica, porque el bar «ya funcionaba bien». Pero el empujón llegó desde fuera, de la gente que lo veía cada día y pensaba que lo suyo, precisamente por espontáneo, encajaba con el lenguaje de TikTok e Instagram- Rafa lo cuenta tal cual: «La gente me decía: “¿por qué no haces cosas? Porque yo soy muy espontáneo”».

Rafa Cepeda sirve una cerveza. / Víctor Castro

El motivo decisivo no fue el marketing, sino algo más personal. Hace un año tuvo un hijo «que tiene la misma edad que el negocio», y esa coincidencia le cambió el marco mental: «Dije, mira, voy a hacer una cosa para que mi hijo vea que si te propones una meta y luchas por ella la consigues». Esa ilusión es la que, de algún modo, sostiene cada bandeja en los saltos de Rafa.

A partir de ahí, Rafa entra en el terreno donde más cómodo se siente, inventarse retos. Lo tenía claro, si decidía entrar en redes lo haría con todo, había que innovar: «Me decía, tengo que hacer algo que no haga nadie», resume. Empezó llevando cinco cafés con una mano porque. «Yo sé que soy muy habilidoso», explica. El primer vídeo alcanzó las 600.000 visitas, así que probó, practicó, y en lugar de quedarse en cinco, subió la apuesta: «en vez de cinco llevo diez. Y hay un vídeo que llevo once», dice con cierto orgullo. Ahí comenzó la locura.

La lógica, en su cabeza, es casi mecánica: si el truco engancha es porque no es habitual. «Esto es atractivo porque nadie realmente sube vídeos haciendo esas cosas». Del café pasó a la bandeja, de la bandeja al salto, y del salto a ir sumando variables: “saltas con dos bandejas», «en vez de una caña llevar dos, llevar más peso», incluso «montar mi bicicleta… sin manos, con una bandeja». Lo cuenta como quien enumera pruebas de un entrenamiento, con su naturalidad inherente.

Los resultados llegaron rápido y con una potencia que todavía le sorprende. Tiene vídeos que superan el millón de visualizaciones y otros muchos que rondan el medio millón. «Es una locura», repite varias veces a lo largo de la conversación. Le escriben conocidos de media España y en Córdoba «por la calle me reconoce prácticamente todo el mundo».

Trabajo detrás del show

Pero Rafa intenta bajar el volumen al personaje. Al hablar de su día a día, corta la euforia con una frase muy de suelo: «No separo los pies del suelo. Aquí sigo echando 18 horas al día». El bar no se sostiene con likes y él es el primero que lo sabe. Lleva desde los 17 años en hostelería y lo reivindica con orgullo: «es mi pasión». «Estamos con el cachondeo, pero puedo hacer un servicio en catalán o francés, he sido jefe de sala, sé limpiar pescado...», remarca con orgullo.

Rafa Cepeda sirve una cerveza. / Víctor Castro

La viralidad, en cualquier caso, sí ha cambiado el negocio. Rafa cuenta que ahora le llaman para dar servicios en Cruces o casetas de Feria y habla de ampliar, de no ser «solo un bar de barrio», de montar catering y de que «la empresa vaya avanzando». Los viernes, sábados y domingos, dice, la clientela puede ser «un 40%» gente que viene por las redes, incluido de otros puntos de España. Le choca que se planten allí personas de Málaga, Huelva o Barcelona. Y lo hace porque él se sigue viendo como alguien normal. «Me pide uno una foto y me quedo pillado… pero si yo soy Rafa», suelta, todavía con incredulidad.

Eso sí, también marca límites: no está todo el día saltando. En hora punta, «sirvo correcto, no hay tiempo», explica, por lo que el salto aparece cuando se lo piden o cuando se puede. Ahí regresa su humildad: «Si una familia viene de Barcelona por verte, tienes que responderle», explica. Eso sí, entre risas asevera que «el domingo tengo los gemelos subidos».

Rafa Cepeda posa en su bar. / Víctor Castro

No todo es positivo

El peaje de exponerse también aparece. Rafa admite que estuvo cerca de dejarlo, ya que recibía amenazas e insultos a diario. Al principio lo llevó mal: «la amenaza a nadie le gusta». Llegó a publicar un vídeo anunciando que se quitaba de redes, pero el cariño que recibió le frenó y decidió seguir. Ahora, dice, lo gestiona mejor.

También ha tenido que corregir el rumbo por la vía práctica: algunas ideas, por muy virales que sean, no compensan. Cita un ejemplo concreto: «un salto con una furgoneta». Él no veía el peligro, «de hecho no lo hay porque digo lo puedo hacer», pero reconoce que incumplía la ley y que le dieron un toque. «Esos vídeos ya no los puedo hacer», zanja. A partir de ahí, su mantra es otro: «innovar», sí, pero siempre dentro de la ley.

Al final, la historia de Rafa Cepeda es la de cómo un bar de barrio encuentra en las redes, el humor y la osadía una oportunidad para seguir creciendo y dejar un negocio en la familia. Eso sí, con algún que otro salto de más.