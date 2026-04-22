Mayo Festivo
El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado definitivo del Concurso de Rejas y Balcones 2026
El certamen de rejas y balcones se suma a la oferta lúdica del Mayo festivo de Córdoba, coincidiendo con el concurso de Patios
El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho pública la relación definitiva del Concurso de Rejas y Balcones 2026. En el listado se incluyen 33 admitidos y 2 excluidos. Aunque la publicación del mismo pone fin a la vía administrativa, los interesados aún podrían presentar recursos en la vía judicial. Este concurso, que se celebrará del 4 al 17 de mayo, coincide con el de Patios y se incluye a la oferta lúdica del Mayo festivo.
El año pasado la instalación ganadora en este concurso que premia el balcón o la reja mejor decorados fue la del número 4 de la calle Tafures, en el barrio de Santa Marina. El segundo premio fue para el balcón de Cidros 4, ubicado entre los barrios de San Andrés y la Fuenseca, mientras que el tercer premio fue a parar al número 7 de la calle Fernán Pérez de Oliva. El primer premio de este concurso está dotado de 900 euros, el segundo de 750 y el tercero de 600. Para el tercero se dedican 400 euros, mientras que 300 euros hay previstos para el cuarto y 200 euros para el quinto.
Rejas y Balcones admitidos
- Pastora 2 (grande).
- Abejar 2 (mediana)
- La Palma 3 C (mediana)
- San Juan de Palomares 8 (grande)
- Carlos Rubio 7 (grande)
- Postrera 3 (mediana)
- Fernán Pérez de Oliva 2 (grande)
- Abejar 8 (grande)
- Fernán Pérez de Oliva 7 (grande)
- Pedro Verdugo 7 (mediana)
- Huerto de San Pablo 3 (grande)
- Zarco 13 (mediana)
- Puerta de Almodóvar 7 (grande)
- Realejo 8 (mediana)
- Juan Rufo 20 (grande)
- Cidros 4 (grande)
- Tafures 4 (mediana)
- Barqueros 5 (grande)
- San Basilio 17 (grande)
- Hermanos López Diéguez 13 (grande)
- Villalones 4 (mediana)
- Julio Romero de Torres 9 (grande)
- Julio Romero de Torres 15 (grande)
- Cidros 7 (grande)
- Rafael Pérez de León 12 (grande)
- Rafael Pérez de León 14 (grande) S
- Carlos Rubio 14 (grande)
- San Basilio 23 (grande)
- Plaza de Colón 21 (grande)
- Carlos Rubio 14, Bajo A (mediana)
- Martín de Roa 2-1-1 (mediana)
- Martín de Roa 2-1-3 (grande)
- Martín de Roa 2-1-2 (mediana)
Rejas y Balcones excluidos
- Pastora 5 (mediana)
- Puerta del Rincón 2 8ª-2 (grande).