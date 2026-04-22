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Mayo Festivo

El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado definitivo del Concurso de Rejas y Balcones 2026

El certamen de rejas y balcones se suma a la oferta lúdica del Mayo festivo de Córdoba, coincidiendo con el concurso de Patios

Córdoba Concurso de rejas y balcones 2025 Rafael Pérez de León 14

Córdoba Concurso de rejas y balcones 2025 Rafael Pérez de León 14 / A.J. GONZALEZ

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho pública la relación definitiva del Concurso de Rejas y Balcones 2026. En el listado se incluyen 33 admitidos y 2 excluidos. Aunque la publicación del mismo pone fin a la vía administrativa, los interesados aún podrían presentar recursos en la vía judicial. Este concurso, que se celebrará del 4 al 17 de mayo, coincide con el de Patios y se incluye a la oferta lúdica del Mayo festivo.

El año pasado la instalación ganadora en este concurso que premia el balcón o la reja mejor decorados fue la del número 4 de la calle Tafures, en el barrio de Santa Marina. El segundo premio fue para el balcón de Cidros 4, ubicado entre los barrios de San Andrés y la Fuenseca, mientras que el tercer premio fue a parar al número 7 de la calle Fernán Pérez de Oliva. El primer premio de este concurso está dotado de 900 euros, el segundo de 750 y el tercero de 600. Para el tercero se dedican 400 euros, mientras que 300 euros hay previstos para el cuarto y 200 euros para el quinto.

Rejas y Balcones admitidos

  1. Pastora 2 (grande).
  2. Abejar 2 (mediana)
  3. La Palma 3 C (mediana)
  4. San Juan de Palomares 8 (grande)
  5. Carlos Rubio 7 (grande)
  6. Postrera 3 (mediana)
  7. Fernán Pérez de Oliva 2 (grande)
  8. Abejar 8 (grande)
  9. Fernán Pérez de Oliva 7 (grande)
  10. Pedro Verdugo 7 (mediana)
  11. Huerto de San Pablo 3 (grande)
  12. Zarco 13 (mediana)
  13. Puerta de Almodóvar 7 (grande)
  14. Realejo 8 (mediana)
  15. Juan Rufo 20 (grande)
  16. Cidros 4 (grande)
  17. Tafures 4 (mediana)
  18. Barqueros 5 (grande)
  19. San Basilio 17 (grande)
  20. Hermanos López Diéguez 13 (grande)
  21. Villalones 4 (mediana)
  22. Julio Romero de Torres 9 (grande)
  23. Julio Romero de Torres 15 (grande)
  24. Cidros 7 (grande)
  25. Rafael Pérez de León 12 (grande)
  26. Rafael Pérez de León 14 (grande) S
  27. Carlos Rubio 14 (grande)
  28. San Basilio 23 (grande)
  29. Plaza de Colón 21 (grande)
  30. Carlos Rubio 14, Bajo A (mediana)
  31. Martín de Roa 2-1-1 (mediana)
  32. Martín de Roa 2-1-3 (grande)
  33. Martín de Roa 2-1-2 (mediana)

Noticias relacionadas y más

Gráfico de participantes en el Concurso de Rejas y balcones 2026.

Gráfico de participantes en el Concurso de Rejas y balcones 2026. / Córdoba

Rejas y Balcones excluidos

  1. Pastora 5 (mediana)
  2. Puerta del Rincón 2 8ª-2 (grande).

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