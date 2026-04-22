El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado definitivo del Concurso de Rejas y Balcones 2026

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho pública la relación definitiva del Concurso de Rejas y Balcones 2026. En el listado se incluyen 33 admitidos y 2 excluidos. Aunque la publicación del mismo pone fin a la vía administrativa, los interesados aún podrían presentar recursos en la vía judicial. Este concurso, que se celebrará del 4 al 17 de mayo, coincide con el de Patios y se incluye a la oferta lúdica del Mayo festivo.

El año pasado la instalación ganadora en este concurso que premia el balcón o la reja mejor decorados fue la del número 4 de la calle Tafures, en el barrio de Santa Marina. El segundo premio fue para el balcón de Cidros 4, ubicado entre los barrios de San Andrés y la Fuenseca, mientras que el tercer premio fue a parar al número 7 de la calle Fernán Pérez de Oliva. El primer premio de este concurso está dotado de 900 euros, el segundo de 750 y el tercero de 600. Para el tercero se dedican 400 euros, mientras que 300 euros hay previstos para el cuarto y 200 euros para el quinto.

Rejas y Balcones admitidos

Pastora 2 (grande). Abejar 2 (mediana) La Palma 3 C (mediana) San Juan de Palomares 8 (grande) Carlos Rubio 7 (grande) Postrera 3 (mediana) Fernán Pérez de Oliva 2 (grande) Abejar 8 (grande) Fernán Pérez de Oliva 7 (grande) Pedro Verdugo 7 (mediana) Huerto de San Pablo 3 (grande) Zarco 13 (mediana) Puerta de Almodóvar 7 (grande) Realejo 8 (mediana) Juan Rufo 20 (grande) Cidros 4 (grande) Tafures 4 (mediana) Barqueros 5 (grande) San Basilio 17 (grande) Hermanos López Diéguez 13 (grande) Villalones 4 (mediana) Julio Romero de Torres 9 (grande) Julio Romero de Torres 15 (grande) Cidros 7 (grande) Rafael Pérez de León 12 (grande) Rafael Pérez de León 14 (grande) S Carlos Rubio 14 (grande) San Basilio 23 (grande) Plaza de Colón 21 (grande) Carlos Rubio 14, Bajo A (mediana) Martín de Roa 2-1-1 (mediana) Martín de Roa 2-1-3 (grande) Martín de Roa 2-1-2 (mediana)

Gráfico de participantes en el Concurso de Rejas y balcones 2026. / Córdoba

Rejas y Balcones excluidos