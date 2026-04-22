Cita de la OCPM
El alcalde de Córdoba viaja a Dubrovnik para presidir el consejo de administración de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial
El encuentro repasa el grado de cumplimiento de la ‘Hoja de Ruta de Quebec’ y avanza en los preparativos del Congreso de Marrakech Córdoba. 22 abril 2026
El alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM), José María Bellido, va a presidir las tres sesiones del 64 consejo de administración de dicha entidad, que se celebra en Dubrovnik los días 23 y 24 de abril. El encuentro reúne en Croacia a representantes de las 108 ciudades que conforman actualmente la red a fin de avanzar en la ejecución de iniciativas para la mejora de la habitabilidad de los centros históricos de las ciudades distinguidas por la Unesco.
Para Bellido, la cita de los próximos días “servirá para dotar de aplicación práctica a las acciones que concretamos en el simposio que acogimos en Córdoba hace dos años, cuando establecimos el Nuevo Proyecto Urbano (NPU) como marco de trabajo”.
Esas líneas estratégicas incluyen, recuerda el regidor, “medidas para cohesionar las actuaciones de las ciudades en materia de urbanismo, desarrollo económico y dotación de servicios públicos, tomando el patrimonio como elemento estructurante”. Este consejo de administración servirá para que los alcaldes participantes puedan exponer las actuaciones ya desarrolladas, las planificadas en un futuro inmediato y los retos que enfrentan sus ciudades.
Ecosistema de inteligencia colectiva y aprendizaje
De esta forma, la OCPM se consolida como un ecosistema de inteligencia colectiva y aprendizaje para construir soluciones comunes al servicio de las ciudades con reconocimientos de Patrimonio Mundial. “Pese a la heterogeneidad de estos municipios, el Nuevo Proyecto Urbano consolida una red de alianzas para desafíos compartidos como encontrar el equilibrio entre la actividad turística y la convivencia”, ha señalado Bellido.
La cita en Dubrovnik servirá igualmente para la toma de conocimiento del informe sobre los estados financieros de la OCPM en el año 2025 y para plantear las actividades previstas en lo que queda de 2026, así como el presupuesto consignado para las mismas. Además, los presentes dedicarán una buena parte de sus reuniones a definir el programa para el 18 Congreso Mundial de la organización, que se celebrará en Marrakech del 26 al 29 de octubre de 2026.
Cita en Marruecos
El alcalde de Córdoba, que ocupará la presidencia del consejo de administración en Dubrovnik por indisposición del presidente de la OCPM y alcalde de Quebec, Bruno Marchand, ha avanzado que “la cita en Marruecos tendrá el Nuevo Proyecto Urbano como eje central de discusión, por lo que durante los próximos días trazaremos el programa preliminar, que estará disponible a finales de mayo”. José María Bellido, que viaja hacia Croacia junto a la delegada de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, ha asegurado que “la ciudad de Córdoba va a aprovechar esta cita para exponer los avances que hemos conquistado en materia de ampliación de zonas verdes, vivienda asequible para jóvenes, innovaciones en materia de urbanismo o regulación de la actividad turística y de ocio para evitar molestias a los vecinos del casco”. De igual forma, ha expresado, “vamos a ofrecer nuestra colaboración para dotar de contenidos al Congreso de Marrakech y a poner en valor la designación de nuestra ciudad como Capital Mediterránea de la Cultura y del Diálogo 2027”.
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