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Vivienda en Córdoba

Vimcorsa encarga las obras para construir 30 VPO en el barrio de San Rafael de la Albaida en Córdoba

Los residenciales se dividirán en dos con 15 pisos cada uno y se situarán detrás del supermercado Lidl de la glorieta María de Maeztu

Recreación de las futuras viviendas de VPO en San Rafael de la Albaida publicada por Vimcorsa.

Recreación de las futuras viviendas de VPO en San Rafael de la Albaida publicada por Vimcorsa. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La empresa pública de vivienda de Córdoba, Vimcorsa, ha sacado a licitación el contrato para la construcción de 30 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de San Rafael de la Albaida. El valor estimado del contrato roza los 4,3 millones de euros y las empresas interesadas en hacerse con él podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de mayo. Una vez adjudicados, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 21 meses.

Las viviendas se repartirán en dos promociones, de 15 pisos cada una, y se localizarán en las parcelas R1 y R2 del plan San Rafael de la Albaida Sur. En concreto, el solar donde se levantarán ambas promociones se sitúa detrás del supermercado Lidl localizado en la glorieta María de Maeztu, entre las calles Movimiento Vecinal y Librero Rogelio Luque.

Se levantarán 30 viviendas, 30 aparcamientos y trasteros, divididos en dos promociones de características similares. En este caso, el contrato se divide en dos lotes, uno por promoción, y cada uno roza los dos millones de euros por separado. Lo que no tienen estos residenciales son zonas comunes al uso, entendiéndose por zonas comunes partes ajardinadas y piscina.

Los patios de San Rafael de la Albaida

Imagen de archivo de viviendas en San Rafael de la Albaida. / CÓRDOBA

Características de las viviendas

En ambos casos, las 15 viviendas se repartirán en dos portales, uno con nueve pisos y otro con seis, distribuidos en planta baja, primera y segunda. Las viviendas irán desde los 60 metros cuadrados a algo más de 73, dependiendo de las estancias. En este caso, habrá viviendas con dos dormitorios y otras con tres, y todas tendrán dos baños. Contarán con climatización centralizada, aerotermia, tarima en dormitorios y salones y gres en cocinas y baños.

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Régimen de comercialización

Las 30 VPO que resulten se comercializarán en régimen de compraventa. En concreto, las de las parcela R1 estarán dividas en ocho de régimen especial de venta y siete en régimen general y en la R2 serán cinco en régimen especial y diez en régimen general.

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