La UTE CAF-Magtel modernizará la seguridad del tramo ferroviario entre Espeluy y Córdoba

La unión temporal de empresas (UTE) formada por CAF y Magtel ha resultado adjudicataria del contrato para la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras de renovación de las instalaciones de seguridad en la Línea 400, en el tramo ferroviario comprendido entre Espeluy (Jaén) y Córdoba.

La actuación, según ha informado la empresa andaluza Magtel en una nota, se desarrollará a lo largo de 97 kilómetros de trazado y "permitirá actualizar integralmente los sistemas de señalización y control con el fin de elevar los niveles de seguridad, fiabilidad y disponibilidad de la infraestructura".

La propuesta técnica presentada por la UTE se articula en torno a la implantación de 17 nuevos enclavamientos electrónicos y dos controladores de objetos. Los nuevos enclavamientos se distribuirán en las estaciones del Campus Universitario de Rabanales en Córdoba, de Los Cansinos, Villafranca de Córdoba, El Carpio, Pedro Abad, Montoro y Villa del Río, en la provincia de Córdoba, y en las de Los Siles, Marmolejo, Arjonilla, Andújar, Villanueva de la Reina, Espeluy, Triángulo de Espeluy, Mengíbar-Artichuela y Jaén, en la provinica jiennense.

El proyecto contempla también la construcción de edificaciones técnicas específicas para alojar los equipos de señalización, así como "la instalación de un conjunto de sistemas clave para la explotación ferroviaria, entre ellos ASFA Digital, señales LED, motores electromecánicos y nuevos sistemas de detección del tren".

En este ámbito, está previsto que las estaciones utilicen contadores de ejes, mientras que el trayecto estará dotado de circuitos de vía de audiofrecuencia, a excepción del tramo Jaén-Espeluy, donde la detección del tren se realizará íntegramente mediante contadores de ejes.

Además, se contempla la instalación de los sistemas de comunicaciones y telefonía, videovigilancia y control de accesos, y se ejecutará un nuevo tendido de cableado general y secundario de fibra óptica, junto con todos sus empalmes y conexiones, "destinado a integrar los nuevos elementos de campo y a garantizar la operatividad del conjunto de la instalación".