El bebé de la joven cordobesa que se sometió a una cirugía fetal pionera en Sevilla ya está en casa, en una historia marcada por la emoción y la esperanza: “Su risa lo cambia todo”. Esta historia cargada de esperanza abre nuestro boletín de este martes 21 de abril, en el que también contamos cómo la caseta de La Trabajadera se ‘reengancha’ y estará presente en la Feria de Córdoba 2026. Además, repasamos los planes del Córdoba CF, que activa el ‘plan gol’ con la delantera como prioridad de cara al próximo mercado

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