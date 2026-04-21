La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La historia de esperanza de un bebé cordobés y su madre tras una intervención pionera, el regreso de casetas a la Feria 2026 y la planificación deportiva del Córdoba CF centran la actualidad de la jornada
El bebé de la joven cordobesa que se sometió a una cirugía fetal pionera en Sevilla ya está en casa, en una historia marcada por la emoción y la esperanza: “Su risa lo cambia todo”. Esta historia cargada de esperanza abre nuestro boletín de este martes 21 de abril, en el que también contamos cómo la caseta de La Trabajadera se ‘reengancha’ y estará presente en la Feria de Córdoba 2026. Además, repasamos los planes del Córdoba CF, que activa el ‘plan gol’ con la delantera como prioridad de cara al próximo mercado
- El bebé de la joven cordobesa que se sometió a una cirugía fetal pionera en Sevilla ya está en casa: "Su risa lo cambia todo"
- La caseta de La Trabajadera se 'reengancha' y estará presente en la Feria de Córdoba 2026
- El Córdoba CF activa el ‘plan gol’: la delantera, una prioridad para el próximo mercado
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo + Especial Diario CÓRDOBA
- José Perea crea cuatro vestidos flamencos para promocionar los patios de Córdoba inspirados en la amapola
- Diario CÓRDOBA publica mañana la sexta edición de su ‘Guía de los Vinos'
Córdoba ciudad
- Aprobada la subida salarial del 2,5% para funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Córdoba
- Trabajadoras de la ayuda a domicilio se movilizan en Córdoba y amenazan con la convocatoria de una huelga: "Nos tienen acribilladas"
- Adevida celebra su séptimo Baratillo de Primavera en Córdoba con el objetivo de recaudar fondos para proyectos sociales
- El Ayuntamiento de Córdoba adapta la Sala Orive para las bodas civiles hasta que puedan volver al Alcázar
- El conflicto entre gruistas y Construcor se encalla con la sombra de cierres patronales y ertes en el horizonte
Sucesos y tribunales
- Susto en el Sector Sur: un patinete eléctrico provoca una intensa humareda y deja varios afectados
- Peritos y testigos descartan que el paciente psiquiátrico fallecido en el Reina Sofía tuviera tendencias suicidas
- La Fiscalía solicita nueve años de prisión para Álvaro Aguado, exjugador del Córdoba CF, por una presunta agresión sexual
Provincia
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- Adiós a una confitería con 80 años de historia en Puente Genil: cuatro generaciones y toda una vida tras el mostrador
- Paqui Herrador, nueva alcaldesa de Aguilar: "Seguimos siendo el mismo equipo"
Cultura
- ENTREVISTA | Eugenio Fuentes presenta en Córdoba 'Wendy': "Muchas novelas negras empiezan con un crimen, esta lo hace con un nacimiento"
- Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
- Retenciones de hasta dos kilómetros en la A-4 a su paso por Córdoba por el choque de dos vehículos
- Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
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