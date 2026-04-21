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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La historia de esperanza de un bebé cordobés y su madre tras una intervención pionera, el regreso de casetas a la Feria 2026 y la planificación deportiva del Córdoba CF centran la actualidad de la jornada

Imagen del interior de la caseta de La Trabajadera en la Feria de Córdoba.

Imagen del interior de la caseta de La Trabajadera en la Feria de Córdoba. / SÁNCHEZ MORENO

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El bebé de la joven cordobesa que se sometió a una cirugía fetal pionera en Sevilla ya está en casa, en una historia marcada por la emoción y la esperanza: “Su risa lo cambia todo”. Esta historia cargada de esperanza abre nuestro boletín de este martes 21 de abril, en el que también contamos cómo la caseta de La Trabajadera se ‘reengancha’ y estará presente en la Feria de Córdoba 2026. Además, repasamos los planes del Córdoba CF, que activa el ‘plan gol’ con la delantera como prioridad de cara al próximo mercado

Además, destacamos estas otras noticias:

Mayo Festivo + Especial Diario CÓRDOBA

Córdoba ciudad

Sucesos y tribunales

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