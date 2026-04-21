La actualidad del martes 21 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El enquistamiento del conflicto laboral en la construcción, los bajos niveles de reciclaje de vidrio y el auge de las solicitudes de regularización de inmigrantes centran la actualidad de la jornada
El conflicto entre gruistas y Construcor se encalla con la sombra de cierres patronales y ertes en el horizonte, elevando la tensión en el sector de la construcción. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 21 de abril, en el que también analizamos los datos que sitúan a Córdoba a la cola de Andalucía en el reciclaje de vidrio. Además, en Córdoba se han presentado más de 200 solicitudes de regularización por inmigrantes en menos de una semana, una oportunidad que podría beneficiar a unas 5.000 personas.
- El conflicto entre gruistas y Construcor se encalla con la sombra de cierres patronales y ertes en el horizonte
- Córdoba, a la cola de Andalucía en el reciclaje de vidrio con 32 botellas por persona y año
- Más de 5.000 personas podrían beneficiarse de la regularización de migrantes en Córdoba, que suma más de 200 solicitudes en los primeros días
Además, destacamos estas otras noticias:
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Cultura
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Deportes
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