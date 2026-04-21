El conflicto entre gruistas y Construcor se encalla con la sombra de cierres patronales y ertes en el horizonte, elevando la tensión en el sector de la construcción. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 21 de abril, en el que también analizamos los datos que sitúan a Córdoba a la cola de Andalucía en el reciclaje de vidrio. Además, en Córdoba se han presentado más de 200 solicitudes de regularización por inmigrantes en menos de una semana, una oportunidad que podría beneficiar a unas 5.000 personas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Mayo Festivo + Especial Diario CÓRDOBA

Córdoba ciudad

Sucesos y tribunales

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes