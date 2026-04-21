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La actualidad del martes 21 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El enquistamiento del conflicto laboral en la construcción, los bajos niveles de reciclaje de vidrio y el auge de las solicitudes de regularización de inmigrantes centran la actualidad de la jornada

Protesta de los gruistas el pasado jueves frente al Ayuntamiento.

Protesta de los gruistas el pasado jueves frente al Ayuntamiento. / A.J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

El conflicto entre gruistas y Construcor se encalla con la sombra de cierres patronales y ertes en el horizonte, elevando la tensión en el sector de la construcción. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 21 de abril, en el que también analizamos los datos que sitúan a Córdoba a la cola de Andalucía en el reciclaje de vidrio. Además, en Córdoba se han presentado más de 200 solicitudes de regularización por inmigrantes en menos de una semana, una oportunidad que podría beneficiar a unas 5.000 personas.

Además, destacamos estas otras noticias:

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