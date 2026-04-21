Trabajadoras de la ayuda a domicilio se movilizan en Córdoba y amenazan con la convocatoria de una huelga: "Nos tienen acribilladas"

Las trabajadoras de la ayuda a domicilio en Córdoba han participado este martes, 21 de abril, en una manifestación para reivindicar el cumplimiento del convenio colectivo. La marcha, que ha partido a las 18.30 horas de las puertas del Ayuntamiento de Córdoba, ha recorrido las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la sede de la empresa Atende, licitadora del servicio, en el Bulevar de Gran Capitán. La manifestación había sido convocada por el sindicato CTA, mayoritario en el comité de empresa con 14 representantes frente a los 11 miembros de UGT.

Maite Moya, representante de CTA, ha explicado a CÓRDOBA que la manifestación de las trabajadoras de ayuda a domicilio se hace por "los incumplimientos de la empresa" y que forma parte de un calendario de movilizaciones que desembocará, si no hay soluciones, en la convocatoria de una huelga a finales del mes de mayo o principios de junio. Además, estas mismas trabajadoras ya han llevado a cabo una cacerolada de protesta y acuden al salón de plenos cada vez que la Corporación local celebra una sesión. El comité de empresa de las trabajadoras de ayuda a domicilio representa a más de 2.300 empleadas en la capital cordobesa.

Al final, la huelga

"En esta hoja de ruta de movilizaciones el final será una huelga porque están pisoteando todos nuestros derechos", ha lamentado la representante de las trabajadoras. Entre las reclamaciones más urgentes del colectivo está el derecho a la desconexión laboral, ya que denuncian que la empresa llama de manera permanente y reiterada a las empleadas en sus días de descanso. Además, denuncian que no se respetan los derechos de conciliación laboral ni las jornadas que se han reducido algunas trabajadoras para poder atender a sus hijos o a otros familiares. Por último, las manifestantes han reclamado el pago justo de los salarios acusando a la empresa de hacer "trampas" con la bolsa de horas. "Nos tienen acribilladas", lamenta Maite Moya para asegurar que en la actualidad muchas de sus compañeras se encuentran de baja por depresión.

Mediación de la delegada

En última instancia, como la ayuda a domicilio es un servicio municipal externalizado, las trabajadoras piden la mediación de la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador. "El gobierno local es el responsable de que se cumpla el convenio, nada más ni nada menos", asegura la representante sindical para reclamar una nueva reunión con la edil. "La empresa se quejan de que no tiene auxiliares, pero es normal porque se cobra por debajo del SMI", concluye diciendo Moya.