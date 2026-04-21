Sucesos
Susto en el Sector Sur: un patinete eléctrico provoca una intensa humareda y deja varios afectados
El aparato, que estaba cargándose indebidamente, provocó un incendio en una vivienda de Córdoba
Susto en la calle Torremolinos de Córdoba. El incendio de un patinete eléctrico en una vivienda ha dejado varias personas afectadas por inhalación de humo y ha generado un gran revuelo en el barrio.
Según han informado desde los Bomberos de Córdoba, el suceso se produjo en torno a las 12.53 horas de este martes, cuando el parque central recibió el aviso por una intensa humareda en un edificio de la calle Torremolinos, en el Sector Sur. El foco del incendio estaba en un patinete eléctrico que, según el cuerpo, se estaba cargando de forma indebida.
Varias personas afectadas por inhalación de humo
El patinete generó una humareda muy densa en el interior del bloque, lo que obligó a la rápida intervención de los bomberos. Además, el 061 atendió a varias personas afectadas por la inhalación de humo. Hasta la zona también se desplazaron agentes de la Policía Local y Nacional.
Por suerte, el fuego no se propagó a otras dependencias de la vivienda ni a más puntos del edificio.
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