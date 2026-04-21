El Sorteo de Oro de Cruz Roja repartirá el 23 de julio más de 23.400 premios por valor de 7 millones de euros

La cita solidaria de todos los veranos inicia hoy su recorrido. La nueva edición del Sorteo de Oro de Cruz Roja mantiene su concepto (Lo que hacemos por las personas, vale oro) pero amplía su alcance con más premios y unos boletos más cercanos, protagonizados por personas voluntarias de la Organización.

El Sorteo de Oro de Cruz Roja es una iniciativa solidaria con más de 47 años de historia que permite a la ciudadanía, por tan solo seis euros, formar parte de un movimiento humanitario que transforma vidas. Su recaudación impulsa la capacidad de Cruz Roja de actuar ante las grandes emergencias, pero también en las situaciones cotidianas del día a día que pueden afectar a personas de nuestro entorno más cercano.

Con más de mil puntos de actividad distribuidos por toda España, Cruz Roja está presente en ciudades, pueblos y barrios, trabajando cada día para mejorar la vida de las personas que más lo necesitan, como Elena, que demanda asesoramiento y formación para acceder a nuevas oportunidades laborales, o Juan José, que puede retomar sus paseos en compañía de una persona voluntaria, o Abel, que tuvo que abandonar su casa y acudir a un albergue provisional tras las últimas inundaciones… todas tienen algo en común: la necesidad de apoyo en un momento clave de sus vidas.

El pasado año, la entidad recaudó en la provincia cerca de 520.000 euros con el Sorteo de Oro. "Esta iniciativa es vital para la entidad. Por ello animamos a la ciudadanía cordobesa a que se unan al Sorteo de Oro, que colaboren comprando un boleto, ya que esa acción va a transformar la vida de muchas personas”, recalca Linares.

Desde 1992 Cruz Roja celebra el Sorteo de Oro cada año en una ciudad diferente. En esta ocasión, se llevará a cabo el 23 de julio en Granada, y será retransmitido en streaming a través de las redes sociales de Sorteo de Oro y de Cruz Roja.

Más de 7 millones de euros en premios

El Sorteo de Oro repartirá 23.400 premios que superarán los 7 millones de euros.

Por tan solo los 6 euros que cuesta un boleto, pueden tocar 3 millones de euros del primer premio; 1 millón de euros del segundo premio; 500.000 euros del tercer premio; 250.000 euros de cada uno de los tres cuartos premios; y 100.000 euros de cada uno de los tres quintos premios.

También tendrán premio todos los números iguales a los anteriores con diferente serie y las 4 últimas cifras de todos los premios.

Y como novedad, este año también obtendrán premio de 12 euros los boletos cuyas tres últimas cifras coincidan con el primer premio.

Aviso inmediato de premios y experiencia inmersiva

Cruz Roja ofrece la oportunidad de recibir los números premiados el mismo día del sorteo, inscribiéndose en el QR que aparece en el reverso de los boletos o en el enlace señalado anteriormente.

Además de optar a estos premios, quien lo desee puede registrarse para participar en el sorteo de 2 Viajes al Corazón de Cruz Roja. Se trata de una experiencia inmersiva para conocer desde dentro cómo se transforma la vida de las personas: visitas a proyectos en activo, encuentros con voluntariado y equipos técnicos, recorridos por espacios clave donde se coordinan respuestas de emergencias y acciones de acompañamiento cotidiano.

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Las bases y los números premiados del sorteo, que tendrá lugar a las 19.30 horas del 23 de julio, podrán consultarse en la página web http://www.cruzroja.es/sorteodeoro.