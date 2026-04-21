El Sindicato Médico celebra la nulidad judicial de servicios mínimos impuestos en el Hospital Reina Sofía

El Sindicato Médico de Córdoba ha celebrado este martes la "contundente victoria judicial" que ha logrado "tras la sentencia que declara nulos los servicios mínimos impuestos durante la huelga médica de diciembre de 2025 en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba".

Según ha señalado el sindicato en una nota, "el fallo no deja lugar a dudas, la Administración vulneró el derecho fundamental de huelga, y lo hizo de la peor manera posible, imponiendo servicios mínimos desproporcionados, arbitrarios y sin ninguna justificación real".

A juicio del Sindicato Médico, "la sentencia supone un auténtico varapalo a la gestión de la Dirección del hospital", ya que "el juzgado desmonta punto por punto su actuación y evidencia lo que este sindicato ya denunció en su momento, que se inflaron los servicios mínimos muy por encima de un día festivo, que es la referencia legal y habitual, sin motivación alguna, convirtiendo la huelga en un simulacro".

Además, según el sindicato, "la resolución pone en evidencia una forma de actuar inaceptable en una Administración pública", señalando que "no existió un acto administrativo formal que fijara los servicios mínimos", que "no se aportó expediente alguno que justificara las decisiones", y que "se manejaron documentos informales, sin firma, ni validez".

Pero "lo más grave", según ha subrayado el Sindicato Médico, es que "se ocultó la información al sindicato durante los días clave de la huelga, comunicándose tarde y de manera deficiente, cuando ya era imposible reaccionar", es decir, se actuó con "opacidad, improvisación y desprecio absoluto por los derechos de los profesionales".