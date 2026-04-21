El PSOE exige la retirada de las nuevas listas de reserva y nombramiento de interinos del Ayuntamiento de Córdoba

El grupo municipal del PSOE exige la retirada de las nuevas listas de reserva y el sistema de nombramientos de interinos del Ayuntamiento de Córdoba. El nuevo sistema de contratación de interinos, aprobado el pasado mes de marzo con el apoyo de todos los sindicatos excepto CGT, establece, entre las nuevas medidas, un plazo de respuesta de los aspirantes de dos horas a la propuesta de nombramiento y cuatro listas de reserva para cubrir plazas vacantes en el Ayuntamiento. Los socialistas consideran que el nuevo sistema es "injusto e ilegal", por lo que han pedido su retirada inmediata y un informe a la Secretaría General del Pleno que dictamine si cumple o no con la ley.

El concejal del PSOE José Antonio Romero ha tildado este martes, 21 de abril, de "verdadera barbaridad" las nuevas normas al considerarlas "injustas" para los interinos, a quienes "el gobierno local les quiere cortar las alas", ha dicho. A juicio del grupo municipal socialista, esta nueva regulación conlleva "varias injusticias además de ilegalidades". En ese sentido, Romero considera una injusticia el hecho de que se haya establecido solo un plazo de dos horas para que los interinos respondan a la llamada telefónica del Ayuntamiento ofreciéndole cubrir una plaza. Agotado ese plazo, el aspirante tendrá una nueva oportunidad: contestar antes de las 8 de la mañana del día siguiente un correo electrónico, ya que de lo contrario quedará excluido de la bolsa a pesar de haber pasado y aprobado un examen, sostiene el PSOE.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Capitulares / CÓRDOBA

"Injusto e ilegal"

Asimismo, desde el PSOE también consideran un error el hecho de que formar parte de una bolsa te excluya del resto de las ofertas durante un periodo de dos años: "Si trabajas dos meses en una bolsa, estás dos años en paro, exigimos la retirada de ese acuerdo por injusto e ilegal", ha indicado Romero, que estima que se pueden estar incumpliendo tanto la ley de Procedimiento Administrativo como la ley reguladora de las Bases del Régimen Local con estos nuevos criterios. "En vez de crear empleo, el PP lo destruye y potencia la eventualidad del empleo", ha concluido diciendo el edil.