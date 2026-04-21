El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha asegurado que el proyecto del edificio del Vial Norte cuenta ya con proyecto técnico definitivo y licencia de obra, otorgada el año pasado, pero sigue pendiente de financiación, un aspecto que ha señalado como "la única condición que falta" para poder sacar a licitación una infraestructura cuyo coste se cifra en 13 millones de euros. Así lo ha manifestado durante el acto de cierre de su campaña, celebrado en el Salón de Actos del Rectorado en formato de debate público con periodistas.

Torralbo ha defendido que, durante su mandato, la institución ha logrado desbloquear la parte técnica de un proyecto que llevaba más de una década sin avances sustanciales. "Hoy tenemos proyecto básico, proyecto de ejecución y licencia de obra; tenemos todas las condiciones menos una: el dinero", resumió, insistiendo en que el edificio está en disposición de licitarse "en cuanto se garantice la financiación necesaria" y afirmó que será una de sus prioridades en el siguiente mandato.

Ubicación clave, pero con un obstáculo

El inmueble del Vial Norte forma parte de la estrategia de la UCO para reforzar su presencia fuera del campus de Rabanales y dar respuesta a necesidades históricas de espacio docente, con el objetivo de ampliar la Facultad de Ciencias del Trabajo. Su ubicación lo sitúa además como una pieza clave en la conexión entre la universidad y el tejido económico y social de la capital.

El rector ha reconocido que el principal obstáculo en este momento es presupuestario. Por un lado, por la falta de una financiación específica que permita afrontar una inversión de este volumen; por otro, por las limitaciones que tienen las universidades públicas para emplear sus propios remanentes, que además afirmó que sin insuficientes. En este sentido, ha apuntado a la necesidad de "buscar soluciones" junto a la Junta de Andalucía, ya sea a través de financiación directa, mecanismos extraordinarios o fórmulas que permitan desbloquear el proyecto.

"Es una necesidad real de la universidad y un compromiso que viene de lejos", ha señalado Torralbo, que se ha comprometido a situar esta actuación como una de sus prioridades inmediata: "Al día siguiente de las elecciones, habrá que sentarse a buscar una solución", afirmó.

Un nuevo espacio para Filosofía y Letras

Más allá del proyecto del Vial Norte, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha repasado otras actuaciones clave en materia de infraestructuras, algunas en marcha y otras aún pendientes de solución. Otro de los frentes abiertos es la situación de la Facultad de Filosofía y Letras, donde la falta de espacio sigue sin resolverse de manera definitiva. El rector ha reconocido que, tras años de debate, se han barajado distintas alternativas sin que hasta ahora se haya concretado una solución. Entre esas soluciones inmediatas se encuentra el posible uso del edificio de la antigua sede de la Delegación de Empleo de la Junta en la calle Manríquez, en pleno casco histórico.

Torralbo ha señalado que se trata de una opción en la que la UCO continúa avanzando, pendiente de cerrar su materialización como cesión o alquiler, y que permitiría disponer de aulas y despachos para aliviar la situación actual de la facultad. El rector ha enmarcado esta actuación como una medida "de transición", destinada a dar margen mientras se desarrollan proyectos más ambiciosos. En paralelo, la UCO también ha recurrido recientemente al alquiler de espacios en la Institución Teresiana, en la plaza de la Concha, como refuerzo inmediato para cubrir necesidades urgentes de docencia y trabajo. El proyecto de la antigua Zona Militar sigue en fase de definición, a la espera de concretar usos definitivos y calendario de ejecución, condicionado además por su elevada inversión y su desarrollo por fases, ha dicho el rector.

Rabanales y la provincia

En el caso del campus de Rabanales, Torralbo ha explicado que la universidad continúa avanzando en su desarrollo con la ejecución de nuevas fases de urbanización. Entre ellas, ha destacado actuaciones vinculadas a la mejora de los aparcamientos y la movilidad interna, incluyendo la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Se trata de intervenciones menos visibles que los grandes edificios, pero fundamentales para modernizar el principal campus universitario y adaptarlo a nuevas necesidades de sostenibilidad y uso.

A todo ello se suman las actuaciones que la UCO está impulsando en la provincia a través de los llamados centros de desarrollo territorial, con los que la institución busca reforzar su presencia más allá de la capital. El objetivo, según ha explicado el rector, es acercar el conocimiento universitario al tejido productivo, favorecer la innovación en las empresas y contribuir al desarrollo económico de zonas especialmente afectadas por la despoblación.