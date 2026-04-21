El obispo de Córdoba se posiciona junto al Papa León XIV y defiende "el derecho, la justicia y la paz" frente al "dominio por la fuerza" entre los pueblos

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha apoyado el posicionamiento del Papa León XIV en defensa del "derecho, la justicia y la confianza" en la relación entre los pueblos, y ha condenado el uso del "miedo" y del "dominio por la fuerza" que llevan a "incrementar el gasto militar" dentro de un contexto geopolítico cada vez más complejo tanto en Oriente Medio como en Ucrania y otras zonas del planeta.

En una carta pastoral difundida este martes, bajo el título La paz os dejo, mi paz os doy, cita textual de Jesucristo en el Nuevo Testamento, el obispo de Córdoba recuerda que Cristo, "antes de ser arrestado, pronunció esas palabras para dar noticia del gran regalo de la paz que puso en manos de sus discípulos". "No os inquietéis ni temáis", añadió Cristo y recuerda Jesús Fernández para explicar que "ya a sus discípulos les desconcertaba su respuesta no violenta". Además, la pastoral añade, como repaso de las escrituras neotestamentarias, que "el primero en mostrar su desacuerdo fue Pedro, por eso el Señor le tuvo que ordenar que envainara la espada con la que quería defenderlo". "Como nos recuerda el Papa León XIV, la paz de Cristo es una paz desarmada y los cristianos tenemos el deber de hacernos testigos de esta novedad", continúa su misiva a los fieles cordobeses.

Recuerda que Jesucristo tuvo una postura no violenta frente a sus acusadores

"Mirando el panorama mundial, las relaciones entre países, el mundo familiar, incluso nuestro interior, descubrimos que, lamentablemente, no predomina la paz sino el conflicto. Estamos sufriendo guerras sangrientas como la de Rusia frente a Ucrania y la de Estados Unidos e Israel contra Irán", se lamenta Jesús Fernández. Además, centra el foco, también, a nivel "político", ya que "también entre nosotros, se está imponiendo un discurso polarizador, donde se demoniza al que piensa distinto convirtiéndolo en enemigo. El sufrimiento por las rupturas familiares es enorme y las enfermedades mentales y los desequilibrios personales van en aumento". Ante este panorama, se pregunta: "¿Qué ha sido del regalo de la paz que el Señor nos ha hecho?"

El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, hace unos días. / Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

Nuevamente, pone como referencia al Papa León XIV, que "denuncia también que la relación entre los pueblos, en vez de basarse en el derecho, la justicia y la confianza, se está apoyando en el miedo y en el dominio por la fuerza. A partir de ahí, se entiende perfectamente la llamada a incrementar el gasto militar". De hecho, recuerda, "en el año 2024 ese gasto a nivel mundial aumentó más de un nueve por ciento respecto al año anterior". Añade gravedad al asunto "la aplicación de la Inteligencia Artificial en los conflictos armados, lo que contribuye a descargar las responsabilidades personales y a disminuir el peso de tantas y tan graves tragedias", denuncia.

Un repaso histórico a la política de paz de la Iglesia Católica

En la misiva pastoral, Jesús Fernández hace una retrospectiva histórica hasta el papa Juan XXIII, que dirigió la Iglesia en los primeros años de la Guerra Fría. Este hombre "nos recordaba la necesidad de un desarme integral que debe comenzar por la conversión personal del corazón y de la inteligencia". El Santo Padre hacía una invitación a “eliminar de los corazones el temor y la angustiosa perspectiva de la guerra”. Invitaba también a “la confianza recíproca”. "Como hijos del mismo Dios, estamos llamados al cultivo de la dimensión espiritual y a la oración. La paz es un regalo de Cristo resucitado, un don que tenemos que preservar y hacer crecer desde la misma raíz del corazón superando la desconfianza, el odio y la violencia", defiende el obispo cordobés.

En defensa del entendimiento, el respeto y la justicia

Finalmente, recalca su apuesta por la educación, ya que, "como nos recordaba el Papa Francisco, invertir en cultura ayuda a que disminuya el odio y aumente la civilización y la prosperidad”. A los jóvenes hay que "ayudarles a entender que no deben rendirse a las seducciones del materialismo, del odio y de los prejuicios, que deben reaccionar ante la injusticia" y “defender los derechos de los demás con el mismo vigor con el que defienden sus derechos”. El mismo Papa (Francisco) nos recordaba que “la paz muere cuando se divorcia de la justicia, pero la justicia es falsa si no es universal”. Por lo tanto, es "necesario trabajar por implantarla en todos los ámbitos". En este sentido, Jesús Fernández hace un "llamamiento al mundo de la política para que eche mano del diálogo y la diplomacia, para que defienda el derecho internacional y que no vuelva la mirada a otro lado cuando en un determinado país se violan de forma sistemática los derechos humanos".