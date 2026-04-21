Nuevas ayudas de la Junta para autónomos y pymes en Córdoba: requisitos, plazos y cómo pedirlas

La Junta de Andalucía publicó a principios de abril unas nuevas ayudas en régimen de concurrencia no competitiva para promover el mantenimiento de la actividad y el empleo del tejido productivo andaluz en las zonas de especial afectación por los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía. La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha acogido hoy la presentación de estas ayudas y el acto ha contado con la participación del presidente de CECO, Antonio Díaz, y de la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez. Son ayudas dirigidas a autónomos y empresas de toda Andalucía, incluida Córdoba, y aquí están todas las claves para pedirlas.

¿Quiénes pueden pedirlas?

Las ayudas pueden solicitarlas autónomos y pymes y hay tres líneas diferentes.

Línea 1 . Las podrán solicitar autónomos o pymes cuyo domicilio de actividad esté en los municipios o zonas del Anexo I que publica la Junta. Ese anexo incluye, para Córdoba, en el caso 1A (autónomos en alta en el RETA): Almodóvar del Río, Belmez, Cañete de las Torres, Carcabuey, Castro del Río, El Carpio, El Viso, Fuente Obejuna, Fuente Palmera, La Carlota, Luque, Montemayor, Montoro, Nueva Carteya, Palenciana, Pedro Abad, Posadas, Rute, Santaella, Villa del Río y Villafranca de Córdoba. En el caso 1B (autónomos o pymes con personas asalariadas a su cargo en alta en el Régimen General): Alcolea, El Alcaide, Encinarejo de Córdoba, La Barquera, Las Cigüeñas, Las Quemadillas, Llanos del Castillo, Majaneque, Montón de Tierra, Pilar de la Vega, Veredón Frailes y Villarrubia (todos en Córdoba capital) y Campo de Aras (en Lucena) y El Tarajal, Campo Nubes, Zagrilla Alta y Zamoranos (en Priego de Córdoba).

. Las podrán solicitar autónomos o pymes cuyo domicilio de actividad esté en los municipios o zonas del Anexo I que publica la Junta. Ese anexo incluye, para Córdoba, en el caso 1A (autónomos en alta en el RETA): Almodóvar del Río, Belmez, Cañete de las Torres, Carcabuey, Castro del Río, El Carpio, El Viso, Fuente Obejuna, Fuente Palmera, La Carlota, Luque, Montemayor, Montoro, Nueva Carteya, Palenciana, Pedro Abad, Posadas, Rute, Santaella, Villa del Río y Villafranca de Córdoba. En el caso 1B (autónomos o pymes con personas asalariadas a su cargo en alta en el Régimen General): Alcolea, El Alcaide, Encinarejo de Córdoba, La Barquera, Las Cigüeñas, Las Quemadillas, Llanos del Castillo, Majaneque, Montón de Tierra, Pilar de la Vega, Veredón Frailes y Villarrubia (todos en Córdoba capital) y Campo de Aras (en Lucena) y El Tarajal, Campo Nubes, Zagrilla Alta y Zamoranos (en Priego de Córdoba). Línea 2 . Las pueden pedir autónomos del Sistema Especial Agrario o pymes cuyo domicilio de actividad esté en municipios del Anexo II. Entran autónomos en alta en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, así como autónomos o pymes con personal asalariado en alta en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario. Son 45 municipios los que se incluyen en Córdoba y son los siguientes: Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Encinas Reales, Lucena, Montilla, Monturque, Puente Genil, Valenzuela, Almodóvar del Río, Castro del Río, Córdoba, El Carpio, La Rambla, Montalbán de Córdoba, Palma del Río, Pedro Abad, Posadas, Santaella, Villafranca de Córdoba, Adamuz, Espiel, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Villanueva del Rey, Fuente Palmera, Alcaracejos, Belalcázar, Belmez, Cardeña, Dos Torres, El Viso, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, La Granjuela, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Almedinilla, Iznájar, Luque y Priego de Córdoba.

. Las pueden pedir autónomos del Sistema Especial Agrario o pymes cuyo domicilio de actividad esté en municipios del Anexo II. Entran autónomos en alta en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, así como autónomos o pymes con personal asalariado en alta en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario. Son 45 municipios los que se incluyen en Córdoba y son los siguientes: Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Encinas Reales, Lucena, Montilla, Monturque, Puente Genil, Valenzuela, Almodóvar del Río, Castro del Río, Córdoba, El Carpio, La Rambla, Montalbán de Córdoba, Palma del Río, Pedro Abad, Posadas, Santaella, Villafranca de Córdoba, Adamuz, Espiel, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Villanueva del Rey, Fuente Palmera, Alcaracejos, Belalcázar, Belmez, Cardeña, Dos Torres, El Viso, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, La Granjuela, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Almedinilla, Iznájar, Luque y Priego de Córdoba. Línea 3. Las pueden solicitar autónomos o pymes cuyo domicilio de actividad no esté en el Anexo I, pero que hayan sido beneficiarios de la ayuda estatal del artículo 21.1.c) del Real Decreto-ley 5/2026 (autónomos en RETA o autónomos o pymes con asalariados en Régimen General).

Árbol caída a consecuencia del temporal. / A. J. GONZÁLEZ

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para ser beneficiario de la ayuda hay que, entre otras cosas, estar dado de alta a 1 de enero de 2026 y seguir estándolo antes de la resolución; en las modalidades B debe tener personal asalariado en enero y un factor de actividad subvencionable igual o superior a 0,100; y en la línea 3 debe haber obtenido antes la ayuda estatal citada. Quedan fuera, entre otros, entidades del sector público, centros especiales de empleo, empresas de inserción y empresas de trabajo temporal.

¿Cuándo se pueden pedir las ayudas?

Para las tres líneas la solicitud ya está abierta. Estarán activas, en el caso de las líneas 1 y 2 hasta el 30 de junio y en el caso de la línea 3 hasta el 5 de octubre.

Reunión en CECO para informar sobre las ayudas. / CÓRDOBA

¿Cómo se pueden pedir las ayudas?

La solicitud se presenta solo de forma electrónica, a través de la oficina virtual de la Consejería de Empleo, entrando por el procedimiento 25989 del catálogo de trámites. Va dirigida a la Secretaría General de Empresa y Trabajo Autónomo. Se puede consultar a través de este enlace: juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/25989.html.

¿Cuáles son los conceptos subvencionables y cuánto dinero se dará?

El concepto subvencionable no son los daños materiales en sí, sino el fomento del mantenimiento de la actividad y el empleo de los beneficiarios. La propia orden subraya que estas ayudas no cubren el mismo concepto que la ayuda estatal, que sí indemniza daños materiales en establecimientos o inmuebles afectos a la actividad.

Las subvenciones se dividen en dos grandes bloques:

Para autónomos : ayuda de 2.000 euros para mantener actividad y empleo. Si el autónomo estuvo en cese de actividad, se descuentan 200 euros por cada mes completo en esa situación dentro del periodo de mantenimiento.

: ayuda de para mantener actividad y empleo. Si el autónomo estuvo en cese de actividad, se descuentan 200 euros por cada mes completo en esa situación dentro del periodo de mantenimiento. Para autónomos o pymes con asalariados: ayuda equivalente a 3.500 euros multiplicados por el factor de actividad subvencionable, con un máximo de 35.000 euros por beneficiario y por cada modalidad B. Si hubo ERTE por fuerza mayor vinculado a estos fenómenos, se descuenta el resultado de multiplicar ese factor por 350 euros por cada mes completo en ERTE.

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El reparto se hará en régimen de concurrencia no competitiva. En resumen, la línea 1 es para autónomos y pymes ubicados en zonas especialmente afectadas por las borrascas y busca mantener la actividad y apoyar el empleo asalariado. Está dotada de 38 millones de euros. La línea 2 se destina al sector agrario y está dotada de 10 millones de euros. La línea 3 es para los beneficiarios de ayudas estatales que no se encuentren en las zonas recogidas para las líneas 1 y 2. Está dotada de 2 millones de euros.