Manuel Torralbo, a un paso de ser reelegido rector de la Universidad de Córdoba

La Universidad de Córdoba afronta este mes un proceso electoral marcado por dos elementos clave: la continuidad en el liderazgo, con la única candidatura del actual rector, Manuel Torralbo, y la implantación, por primera vez, del voto íntegramente telemático. Este martes ha tenido lugar el cierre de su campaña con un debate público en el Salón de Actos del Rectorado, que ha servido para actualizar proyectos y objetivos que se plantea la institución.

En este encuentro ha participado el propio Manuel Torralbo Rodríguez junto a seis periodistas de distintos medios locales como ABC Córdoba, Radio Córdoba, Diario CÓRDOBA, El Día de Córdoba, Cordópolis y 7TV Andalucía, conducido por José María Martín en un formato que busca alejarse del debate clásico para adoptar un estilo más dinámico, cercano a una tertulia o pódcast. El encuentro se ha estructurado en tres bloques: retos y oportunidades de la universidad, conexión con la ciudad y liderazgo ante los cambios sociales, que han permitido al rector abordar tanto temas de actualidad como proyectos con muchos años de retraso.

Durante el debate, el rector ha repasado algunos de los principales proyectos de infraestructuras de la institución, con especial atención al edificio del Vial Norte, que ha asegurado que ya cuenta con proyecto técnico y licencia de obra, aunque sigue pendiente de financiación para poder salir a licitación, con un coste de 13 millones de euros. Torralbo ha insistido en que se trata de una actuación "lista desde el punto de vista administrativo", cuyo único obstáculo es presupuestario, y que se sitúa como una de las prioridades del próximo mandato.

Un momento durante el debate. / Víctor Castro

En paralelo, ha abordado la situación de la Facultad de Filosofía y Letras, donde la falta de espacio sigue sin resolverse de forma definitiva. En este sentido, ha explicado que la UCO trabaja en soluciones provisionales como el posible uso del edificio de la calle Manríquez, que permitiría aliviar la presión de aulas y despachos. También ha recordado otras actuaciones en marcha en el campus de Rabanales y en distintos puntos de la ciudad, que dependen en buena medida de la disponibilidad presupuestaria y de la autorización de inversión.

Más allá de las infraestructuras, Torralbo ha centrado parte de su intervención en los retos estructurales de la Universidad de Córdoba, especialmente en materia de financiación, empleabilidad y relación con el entorno socioeconómico. El rector ha defendido la necesidad de mejorar la inserción laboral de los egresados, actualmente en torno al 50%, y ha apostado por reforzar la conexión con el tejido empresarial mediante prácticas, colaboración en proyectos y una mayor cercanía entre universidad y empresa.

También ha puesto el foco en la internacionalización del estudiantado y en la estabilización del personal universitario, así como en la mejora de las condiciones del profesorado sustituto. En el plano territorial, ha destacado el papel de la UCO como agente activo frente a la despoblación, a través de los centros de desarrollo territorial en la provincia, con el objetivo de acercar el conocimiento universitario a zonas rurales y reforzar la innovación en el tejido productivo. Además, ha insistido en la importancia de consolidar la universidad pública frente al "boom excesivo" de las privadas, que considera que no alcanza el impacto de la pública, ni en materia de investigación ni de "impacto".

El jueves es la votación

La institución activó el calendario electoral el pasado 23 de marzo mediante resolución rectoral, dando inicio a un proceso que culminará el próximo jueves con la votación. Tras la publicación del censo provisional y el periodo de reclamaciones, el plazo de presentación de candidaturas concluyó con un único aspirante: el actual rector, Manuel Torralbo Rodríguez, catedrático de Didáctica de la Matemática, que será reelegido para un segundo mandato.

La jornada de reflexión tendrá lugar este miércoles, previa a la votación del 23 de abril. Al tratarse de una única candidatura, no será necesaria una segunda vuelta: Torralbo será reelegido si obtiene más votos válidos a favor que en blanco, sin necesidad de superar el 50% del total.

Primera vez con voto telemático

Uno de los principales hitos de este proceso es la implantación del voto 100% telemático, una novedad que convierte estas elecciones en las primeras de este tipo en la historia de la UCO. El sistema, desarrollado por la empresa especializada SequentTech, permitirá a los miembros de la comunidad universitaria emitir su voto a través de una plataforma digital utilizando sus credenciales institucionales. El procedimiento incluye mecanismos de verificación, anonimato y cifrado, de forma que la identidad del votante queda completamente separada del contenido del voto, que se deposita en una urna electrónica segura.

Asistentes al cierre de campaña. / Víctor Castro

Este sistema lleva más de un año probándose en procesos internos, como elecciones a consejos de departamento o al claustro, con resultados positivos, especialmente en la participación estudiantil. La universidad confía en que esta facilidad tecnológica contribuya a mejorar los niveles de participación, tradicionalmente bajos: en 2022 fue del 28,8%, frente al 13,56% de 2018 o el 15% de 2010.