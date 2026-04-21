Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 21 de abril de 2026
Esta es la agenda de actos previstos para esta jornada.
Novela
Presentación de ‘El viñedo dorado’
La escritora cordobesa Mercedes Guerrero presenta su nueva obra, ‘El viñedo dorado’. En este evento, la autora mantendrá una charla con el escritor Alejandro López Andrada para desgranar los detalles de una trama que nos traslada a la California de principios del siglo XX. La historia sigue a May Desmond, una mujer que, tras adquirir una bodega en el valle de Napa, ve su sueño amenazado por la inminente llegada de la Ley Seca, un conflicto que pondrá a prueba su inquebrantable voluntad.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.
Ambrosio de Morales, 20.
20.00 horas.
Talento capital
‘Masterclass’ de música de cámara
La pianista húngara Márta Gulyás ofrecerá una ‘masterclass’ de música de cámara para jóvenes menores de 30 años que cursen o hayan terminado estudios superiores de música.
CÓRDOBA. CSM Rafael Orozco.
Ángel de Saavedra, 1.
De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Centro Andaluz de las Letras
Encuentro con Fernando Aramburu en torno a su libro ‘Maite’
Fernando Aramburu presentará su última novela titulada Maite (Edit. Tusquets) en una charla conducida por la periodista Marta Jiménez.
CÓRDOBA. Biblioteca P. Grupo Cántico.
Avda. de América, s/n.
19.00 horas.
Semana del libro en Córdoba
‘La Hora del Cuento’
Habrá sesiones de narración oral en las bibliotecas Vallehermoso y Moreras, a cargo de Lúa y Máximo Ortega, respectivamente.
CÓRDOBA. Bibliotecas Vallerhermoso y Moreras.
Pasaje Candelaria Heredia, s/n y Músico Francisco de Salinas, 1.
17.00 horas.
Leer en BVA
Se presenta ‘Solaz’
Adelina Cano Fernández, directora del Museo Histórico de Belmez y del Territorio Minero, presentará su libro Solaz. Acompañará a la autora Rafaela Hames.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Literatura
Presentación del libro ‘El alfaquí’
La Casa Árabe acogerá la presentación del libro El Alfaquí, de Hassan Aourid. Intervendrán, junto al autor, Ana María Sánchez-Medina, traductora, y Emilio González Ferrín. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Cultura
Presentación de la publicación ‘Pateos por Córdoba: el libro’
Intervienen Teo Fernández, autor, y Gonzalo J. Herreros, historiador. Presenta Jesús Cabrera, prologuista del libro.
CÓRDOBA. Hotel Hospes Palacio del Bailío.
Ramírez de las Casas Deza, 10-12.
20.00 horas
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