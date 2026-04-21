Flora lanza en Córdoba la sexta edición de Patio Talento, su convocatoria para artistas noveles

Flora, el Festival Internacional de las Flores de Córdoba, ha lanzado la sexta edición de Patio Talento, una convocatoria dirigida a artistas y colectivos noveles con el objetivo de brindarles la oportunidad de participar en la novena edición del festival, considerada una de las grandes citas internacionales del arte floral contemporáneo y la botánica. La próxima edición de Flora se celebrará en octubre de 2026 en distintas localizaciones de Córdoba.

Una puerta de entrada al festival para el arte emergente

A través de esta convocatoria, Flora busca ofrecer a artistas o colectivos que nunca hayan realizado una gran instalación floral la posibilidad de crear una obra que entre en competición junto a las otras cuatro instalaciones del certamen, desarrolladas por creadores de prestigio internacional vinculados al arte contemporáneo y al arte vegetal.

La organización recuerda que este año ya ha anunciado la participación de Flover, uno de los estudios de arte floral más relevantes y transgresores de Estados Unidos, y de Taller Banegas, estudio fundado por Alejandro Fernández Banegas, uno de los nombres destacados de la escena nacional emergente.

Plazo abierto hasta el 25 de mayo

Los artistas o colectivos interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 25 de mayo de 2026. El ganador de Patio Talento será dado a conocer a través de la página web y de las redes sociales de Flora a partir de la tercera semana de julio de 2026.

Premios de hasta 25.000 euros

Como cada año, los cinco artistas participantes en el festival podrán optar a uno de los dos premios en metálico del certamen: un primer premio de 25.000 euros y un segundo premio de 10.000 euros. Flora destaca que estos galardones superan a los de cualquier otro evento floral del mundo.

Una convocatoria nacida para impulsar talento

Patio Talento nació en la edición de Flora 2021 con el propósito de abrir el festival al arte emergente, expandir el arte floral contemporáneo y fomentar la generación de talento en torno a esta disciplina, uno de los objetivos del certamen desde sus inicios.

Nuevo sistema para facilitar la inscripción

Como novedad, la organización ha establecido este año una primera fase más sencilla para facilitar la inscripción de candidaturas. En esta etapa inicial solo se requerirá la propuesta artística y la motivación de los aspirantes.

Una vez cerrada esta fase, la organización seleccionará un máximo de cinco propuestas, que deberán desarrollarse posteriormente a nivel técnico y presupuestario.

Cómo participar

Las personas o colectivos interesados deberán enviar un correo electrónico a info@festivalflora.com adjuntando el compromiso de confidencialidad, disponible para descarga en la web del festival, debidamente firmado.

Una vez recibido y validado este documento, la organización remitirá al solicitante la documentación técnica relacionada con el patio en el que se intervendrá.

Las bases, el compromiso de confidencialidad y el resto de documentos de la convocatoria pueden consultarse en la web de Flora.