Los fallecidos en Córdoba el martes 21 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 22 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

M.ª del Pilar Delgado García

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio San Rafael.

Manuel Angel Luna López

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio San Rafael.

María Muñoz Caballero

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio La Fuensanta.

José Domenech Padillo

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La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio San Rafael.