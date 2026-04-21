Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 21 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 22 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
M.ª del Pilar Delgado García
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio San Rafael.
Manuel Angel Luna López
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio San Rafael.
María Muñoz Caballero
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio La Fuensanta.
José Domenech Padillo
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio San Rafael.
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