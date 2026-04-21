Las exportaciones de Córdoba crecen hasta los 613 millones

Las exportaciones de Córdoba crecen un 11,8% en los dos primeros meses de 2026 y alcanzan los 613 millones de euros, según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, lo que sitúa a la provincia entre las que más aumentan sus ventas al exterior en Andalucía. Este incremento permite además mantener una balanza comercial positiva de 205 millones de euros, reflejo del buen comportamiento del tejido exportador cordobés en el arranque del año.

En el conjunto andaluz, seis de las ocho provincias registran subidas en sus exportaciones, en un contexto en el que la comunidad acumula 7.030 millones de euros en ventas entre enero y febrero, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2025. Córdoba se posiciona así como la quinta provincia exportadora, con el 8,7% del total regional, y protagoniza el tercer mayor crecimiento interanual.

Estos datos contrastan con la tendencia nacional, donde las exportaciones caen un 1,8% en el acumulado del año, y evidencian la fortaleza del sector exterior andaluz, especialmente en provincias como Córdoba, que combinan crecimiento y superávit comercial.

Diversificación de los mercados

Los datos del Ministerio constatan la diversificación de las exportaciones andaluzas: con la entrada de Indonesia como décimo mercado de destino, ya son cuatro los países no europeos que se sitúan en el Top 10 de las ventas de Andalucía, dos de ellos, del continente asiático: Estados Unidos, Marruecos, China e Indonesia

Indonesia es el mercado que más crece del Top 10, un 6.753% sobre enero-febrero de 2025, hasta alcanzar los 195 millones de euros, que lo sitúan como décimo mercado mundial de Andalucía, con el 2,8% del total de las exportaciones, gracias a las ventas del sector aeronáutico. El segundo mayor crecimiento se da en Alemania, con un 27,4% más, y 999 millones (14,2%), que lo sitúan como primer socio comercial de Andalucía.

Francia ocupa el segundo puesto con 739 millones (10,5%) y un incremento del 22%, e Italia, que se sitúa en tercera posición con 717 millones (10,2%) y una subida del 26,9%, la tercera mayor del ranking.

En cuarto lugar, aparece Portugal, con 617 millones (8,8%), aunque con un ligero descenso del 1,7%. A continuación, Reino Unido alcanza los 398 millones (5,7%) con una caída del 4,5%, seguido de China, con 382 millones (5,4%) y un crecimiento del 24%.

Países Bajos se sitúa en séptima posición con 364 millones (5,2%) y un aumento del 6,1%, mientras que Estados Unidos ocupa el octavo lugar con 326 millones (4,6%) y una bajada del 29,9%. Marruecos le sigue con 265 millones (3,8%) y un descenso del 23% en la novena posición.