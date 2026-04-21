Diario CÓRDOBA publica mañana la sexta edición de su ‘Guía de los Vinos'

Diario CÓRDOBA publica este miércoles 22 de abril la sexta edición de la ‘Guía de los Vinos de Córdoba’, una publicación de 88 páginas, en formato A-5, que se distribuirá sin coste alguno ese día con la compra de cada ejemplar del periódico. La guía acercará a los lectores a bodegas, lagares y cooperativas donde se elaboran los mejores caldos de la provincia, los cuales forman parte de un sector muy importante para el desarrollo económico y social de Córdoba.

En este sexto número de la guía se abordan aspectos como la relación entre literatura y vino; se presentan algunos de los vinos y vinagres más destacados de la provincia; se lleva a cabo una radiografía del marco Montilla-Moriles y se analizan las distintas variedades de uva existente, además de incluir una entrevista a Luis Giménez Alvear, director de Alvear, segunda bodega más antigua de España y la más antigua de toda Andalucía.

Información además sobre la Cata del Vino

Junto a la publicación de esta guía, Diario CÓRDOBA ofrecerá en los próximos días, en sus soportes de papel y digital, información sobre la Cata del Vino 2026, que tendrá lugar entre los días 22 y 26 de abril, al igual que durante todo el año da cuenta de otros eventos y noticias relacionadas con la producción vitivinícola de Córdoba.

Cata de Vino Montilla-Moriles durante el pasado año. / Victor Castro

La ‘Guía de los Vinos de Córdoba’, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba y Kutxabank, ha sido coordinada por el jefe de Publicaciones de Diario CÓRDOBA, Francisco Expósito. En los textos han colaborado los periodistas Juan Pablo Bellido, Lucía Abad, Víctor Recuerda, Carlos Gómez, Manuel González y Rafael C. Mendoza. Y en la parte gráfica de la guía han participado José Antonio Aguilar, A.J. González, Manuel Murillo y Víctor Castro.

Córdoba tiene una estrecha relación con el vino

La historia de Córdoba ha estado unida desde hace siglos al vino, convirtiéndose en un factor de desarrollo y empleo, además de un elemento cultural y social en cerca de una veintena de municipios de la provincia. Así, la denominación de origen Montilla-Moriles, protegida desde 1933 a partir del Estatuto de la Viña y el Vino de 1932, es de las más antiguas de España. En la provincia hay cuatro figuras de calidad que protegen al sector: la DOP Montilla-Moriles y la DOP Vinagres de Montilla-Moriles, junto con los Vinos de la Tierra-IGP de Córdoba (tintos; desde 2004) y los Vinos de la Tierra-Villaviciosa de Córdoba (blancos, jóvenes y dulces; desde 2008)