Consta de 88 páginas
Diario CÓRDOBA publica mañana la sexta edición de su ‘Guía de los Vinos'
Se entregará este miércoles sin coste alguno con la compra del periódico e incluye información sobre las variedades más destacadas del sector en la provincia
Diario CÓRDOBA publica este miércoles 22 de abril la sexta edición de la ‘Guía de los Vinos de Córdoba’, una publicación de 88 páginas, en formato A-5, que se distribuirá sin coste alguno ese día con la compra de cada ejemplar del periódico. La guía acercará a los lectores a bodegas, lagares y cooperativas donde se elaboran los mejores caldos de la provincia, los cuales forman parte de un sector muy importante para el desarrollo económico y social de Córdoba.
En este sexto número de la guía se abordan aspectos como la relación entre literatura y vino; se presentan algunos de los vinos y vinagres más destacados de la provincia; se lleva a cabo una radiografía del marco Montilla-Moriles y se analizan las distintas variedades de uva existente, además de incluir una entrevista a Luis Giménez Alvear, director de Alvear, segunda bodega más antigua de España y la más antigua de toda Andalucía.
Información además sobre la Cata del Vino
Junto a la publicación de esta guía, Diario CÓRDOBA ofrecerá en los próximos días, en sus soportes de papel y digital, información sobre la Cata del Vino 2026, que tendrá lugar entre los días 22 y 26 de abril, al igual que durante todo el año da cuenta de otros eventos y noticias relacionadas con la producción vitivinícola de Córdoba.
La ‘Guía de los Vinos de Córdoba’, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba y Kutxabank, ha sido coordinada por el jefe de Publicaciones de Diario CÓRDOBA, Francisco Expósito. En los textos han colaborado los periodistas Juan Pablo Bellido, Lucía Abad, Víctor Recuerda, Carlos Gómez, Manuel González y Rafael C. Mendoza. Y en la parte gráfica de la guía han participado José Antonio Aguilar, A.J. González, Manuel Murillo y Víctor Castro.
Córdoba tiene una estrecha relación con el vino
La historia de Córdoba ha estado unida desde hace siglos al vino, convirtiéndose en un factor de desarrollo y empleo, además de un elemento cultural y social en cerca de una veintena de municipios de la provincia. Así, la denominación de origen Montilla-Moriles, protegida desde 1933 a partir del Estatuto de la Viña y el Vino de 1932, es de las más antiguas de España. En la provincia hay cuatro figuras de calidad que protegen al sector: la DOP Montilla-Moriles y la DOP Vinagres de Montilla-Moriles, junto con los Vinos de la Tierra-IGP de Córdoba (tintos; desde 2004) y los Vinos de la Tierra-Villaviciosa de Córdoba (blancos, jóvenes y dulces; desde 2008)
- Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
- La taberna de Córdoba que conquistó a Ava Gardner y mantiene viva la cocina más tradicional: 'Es el rincón último de la autenticidad
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Cohete Suárez amplía su ventaja en Villanueva del Rey
- Lucena estrena un sendero peatonal que conecta el casco urbano con la Sierra de Aras
- Retenciones de hasta dos kilómetros en la A-4 a su paso por Córdoba por el choque de dos vehículos
- Cohete Suárez lidera un festival español a la conclusión de la segunda jornada
- Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
- Córdoba estrena carrozas y alegría en una mañana radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"