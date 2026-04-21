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Consta de 88 páginas

Diario CÓRDOBA publica mañana la sexta edición de su ‘Guía de los Vinos'

Se entregará este miércoles sin coste alguno con la compra del periódico e incluye información sobre las variedades más destacadas del sector en la provincia

Portada y páginas interiores de la 'Guía de los Vinos de Córdoba', en su edición 2026.

Portada y páginas interiores de la 'Guía de los Vinos de Córdoba', en su edición 2026. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA publica este miércoles 22 de abril la sexta edición de laGuía de los Vinos de Córdoba, una publicación de 88 páginas, en formato A-5, que se distribuirá sin coste alguno ese día con la compra de cada ejemplar del periódico. La guía acercará a los lectores a bodegas, lagares y cooperativas donde se elaboran los mejores caldos de la provincia, los cuales forman parte de un sector muy importante para el desarrollo económico y social de Córdoba.

En este sexto número de la guía se abordan aspectos como la relación entre literatura y vino; se presentan algunos de los vinos y vinagres más destacados de la provincia; se lleva a cabo una radiografía del marco Montilla-Moriles y se analizan las distintas variedades de uva existente, además de incluir una entrevista a Luis Giménez Alvear, director de Alvear, segunda bodega más antigua de España y la más antigua de toda Andalucía.

Información además sobre la Cata del Vino

Junto a la publicación de esta guía, Diario CÓRDOBA ofrecerá en los próximos días, en sus soportes de papel y digital, información sobre la Cata del Vino 2026, que tendrá lugar entre los días 22 y 26 de abril, al igual que durante todo el año da cuenta de otros eventos y noticias relacionadas con la producción vitivinícola de Córdoba.

Córdoba Cata de Vino Montilla Moriles 2025

Cata de Vino Montilla-Moriles durante el pasado año. / Victor Castro

La ‘Guía de los Vinos de Córdoba’, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba y Kutxabank, ha sido coordinada por el jefe de Publicaciones de Diario CÓRDOBA, Francisco Expósito. En los textos han colaborado los periodistas Juan Pablo Bellido, Lucía Abad, Víctor Recuerda, Carlos Gómez, Manuel González y Rafael C. Mendoza. Y en la parte gráfica de la guía han participado José Antonio Aguilar, A.J. González, Manuel Murillo y Víctor Castro.

Noticias relacionadas y más

Córdoba tiene una estrecha relación con el vino

La historia de Córdoba ha estado unida desde hace siglos al vino, convirtiéndose en un factor de desarrollo y empleo, además de un elemento cultural y social en cerca de una veintena de municipios de la provincia. Así, la denominación de origen Montilla-Moriles, protegida desde 1933 a partir del Estatuto de la Viña y el Vino de 1932, es de las más antiguas de España. En la provincia hay cuatro figuras de calidad que protegen al sector: la DOP Montilla-Moriles y la DOP Vinagres de Montilla-Moriles, junto con los Vinos de la Tierra-IGP de Córdoba (tintos; desde 2004) y los Vinos de la Tierra-Villaviciosa de Córdoba (blancos, jóvenes y dulces; desde 2008)

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