Tribunales
Una cordobesa evita una ejecución hipotecaria al demostrar que el banco había vendido la deuda a un fondo de inversión
El despacho Red Abafi de Abogados y Economistas explica que la entidad financiera que reclamaba la deuda "carecía de legitimación", por lo que el tribunal de Instancia ha archivado el procedimiento
Un despacho de abogados ha logrado el archivo de una ejecución hipotecaria de una entidad bancaria al demostrar que esta firma no era ya la acreedora de su cliente. Según explica Red Abafi de Abogados y Economistas en una nota de prensa, se trata de una "importante victoria judicial para una consumidora cordobesa", ya que la sección civil, plaza 9, del Tribunal de Instancia de Córdoba, ha dictado el "sobreseimiento y archivo" de la ejecución hipotecaria" dictada por esta entidad financiera.
Según se explica en la nota de prensa, el tribunal ha estimado "íntegramente" la oposición formulada por esta firma de abogados, "con expresa condena de costas a la entidad bancaria". El auto, con fecha de 15 de abril, concluye que el banco "carecía de legitimación para reclamar la deuda", ya que la consumidora cordobesa "consiguió acreditar documentalmente que el propio banco había cedido el crédito hipotecario a un fondo de inversión" en el año 2022.
Inició el proceso de ejecución "como si todavía fuera el titular del crédito"
A pesar de esta cesión, el banco "inició el proceso de ejecución en 2025 como si todavía fuera el titular del crédito". No obstante, la magistrada-juez, siempre según la versión del despacho Red Abafi de Abogados y Economistas, "consideró probada la cesión y, por tanto, la evidente falta de legitimación para interponer la demanda ejecutiva".
Según Rafael López, de Red Abafi de Abogados y Economistas, "esta victoria no solo protege el hogar de nuestra clienta, sino que pone de manifiesto una práctica cada vez más habitual: la reclamación de deudas por parte de entidades que ya no son las acreedoras legítimas". López explica que "muchos deudores desconocen que su deuda ha sido vendida y siguen recibiendo reclamaciones de su banco original", por lo que "es fundamental revisar toda la documentación y defenderse, ya que, como demuestra este auto, quien reclama debe ser el titular legítimo del crédito".
Archivo del procedimiento e imposición de costas al banco
El auto judicial acuerda "de forma clara" el archivo definitivo del procedimiento y deja sin efecto la ejecución hipotecaria, "imponiendo además la totalidad de las costas procesales" a la entidad bancaria.
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