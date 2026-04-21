Este es el origen de la batalla de claveles que colorea mayo en Córdoba

Córdoba volverá a librar su batalla más amable el domingo 26 de abril, en la que es una de las citas destacadas del Mayo Festivo en la capital que este año, en lugar de con las Cruces de Mayo como venía siendo habitual, coincide en el calendario con la Cata del Vino Montilla-Moriles.

Este evento no es uno más de los 49 días de fiesta continua que vive la ciudad por estas fechas, es el momento en el que Córdoba se despide del mes de abril y se prepara para su mes más identitario con una celebración popular, y casi espontánea, en la que las carrozas, los claveles y, por supuesto, el público son protagonistas.

Celebración y simbolismo en una especie de combate festivo y familiar, en la que las carrozas engalanadas para la ocasión recorren el Paseo de la Victoria y la avenida de República Argentina mientras sus ocupantes lanzan flores al público –este año serán 80.000 claveles- que se las devuelve en una espacie de toma y daca. Fiesta, celebración y flores en un ambiente muy colorido que reúne toda la simbología del mayo cordobés.

Víctor Castro

Un origen centenario

La Federación de Peñas Cordobesas es la encargada, cada año, de mantener la tradición de un festejo que, según las crónicas locales, tienen su origen en los antiguos juegos florales. Si bien, no se sabe en qué momento exacto se instauró la fiesta, la primera edición documentada de este evento se remonta a 1915.

Sin embargo, entonces la fiesta no tuvo continuidad en el tiempo, y aunque volvió a recuperarse en la primera mitad de los años 30 y regresar en los 50, tras la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. No fue hasta los años ochenta cuando la Batalla de las Flores se convirtió en una de las citas imprescindibles del calendario del mayo festivo cordobés. Esto fue gracias a la intervención de la Federación de Peñas Cordobesas, que quiso recuperar la celebración como esencia del mayo en Córdoba, quedando ya como evento fijo a finales de la década de los ochenta.

La música también está presente en la Batalla de las Flores. / MANUEL MURILLO

De desfile floral a seña de identidad cordobesa

Ese paso de celebración ocasional a símbolo estable explica buena parte de su éxito, ya que además supone el anuncio de las grandes fiestas del mayo cordobés: las Cruces, los Patios y la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Otra de las claves de esta lluvia de claveles, más allá de la alegría y el colorido, es la participación. El público, más allá de contemplar el desfile participa y entra en la fiesta. Devolviendo los claveles, recogiéndolos para llevárselos de recuerdo y celebrando.