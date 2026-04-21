Hacemos Córdoba exige al gobierno local del PP que retome el plan integral de Las Palmeras y cuide el trabajo de las asociaciones vecinales

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que "recupere y retome de manera urgente el plan integral de Las Palmeras", en línea con la intervención realizada en el Pleno municipal y con el trabajo que “durante años vienen desarrollando los propios vecinos y vecinas del barrio”.

Desde la coalición se ha subrayado, en una nota de prensa, que “el plan integral no es una propuesta improvisada, sino el resultado de un diagnóstico riguroso elaborado por los propios vecinos y vecinas junto a la asociación vecinal, que han sido quienes realmente han sostenido las iniciativas en el barrio”.

Actuaciones concretas e iniciativas sociales

Hacemos Córdoba ha puesto en valor que “actuaciones como la elaboración del libro de la historia del barrio o distintas iniciativas sociales han salido adelante única y exclusivamente gracias al esfuerzo vecinal”, evidenciando que “el compromiso político ha sido inexistente durante todo este tiempo”.

Respaldo de la UCO y de la Universidad Loyola

En este sentido, han señalado que “el único respaldo institucional que está recibiendo el barrio en los últimos años proviene de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Loyola, que sí están apostando por el desarrollo y la mejora de Las Palmeras”, frente a la “inacción” del alcalde.

Un edificio del barrio de Las Palmeras, en Córdoba. / Óscar Barrionuevo

La coalición ha recordado además que “hasta en tres ocasiones se han aprobado mociones relacionadas con este plan, dos de ellas por el actual equipo de gobierno y una cuando estaba en la oposición”, denunciando que “a día de hoy no se ha materializado absolutamente nada, lo que demuestra una falta total de voluntad política”.

Criticas al gobierno municipal

Asimismo, Hacemos Córdoba ha criticado que “ni siquiera exista disposición al diálogo por parte del gobierno municipal”, señalando que “los vecinos y vecinas se han remitido varios correos solicitando reuniones, tanto al Ayuntamiento como a responsables municipales, sin obtener respuesta alguna, lo que refleja una falta de respeto hacia el barrio y hacia sus representantes”.

Desde la coalición han querido remarcar que “la asociación vecinal actúa como representación institucional legítima del barrio, elegida por los propios colectivos de Las Palmeras, y aun así sigue siendo ignorada por el gobierno municipal”.

Finalmente, Hacemos Córdoba ha reiterado que “no se puede seguir dando la espalda a un barrio que acumula décadas de vulnerabilidad, exclusión y falta de oportunidades”, y ha exigido que “se retome de inmediato el plan integral, se escuche a sus vecinos y vecinas y se sitúe a Las Palmeras como una prioridad real en la acción política municipal”.