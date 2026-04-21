Ayuntamiento de Córdoba
El Córdoba CF obliga al mercadillo de El Arenal a trasladarse a la avenida de las Lonjas el 26 de abril
El Ayuntamiento de Córdoba traslada el mercadillo de El Arenal a la avenida de las Lonjas este domingo debido al partido de fútbol entre el Córdoba C.F. y el Sporting de Gijón, que comenzará a las 14.00 horas
El mercadillo de El Arenal se trasladará este domingo, 26 de abril, a la avenida de las Lonjas por segundo domingo consecutivo debido a motivos deportivos. En esta ocasión, el traslado se producirá por el encuentro que se disputará en el Estadio Municipal Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. En concreto, se trata del partido entre el Córdoba C.F. y el Sporting de Gijón que está programado a las 14.00 horas. La Delegación de Mercados del Ayuntamiento de Córdoba informa de dicho traslado hoy martes en la sede electrónica municipal y asegura que en ningún caso se genera derecho a indemnización por daños y perjuicios a las personas titulares de los puestos afectados.
Otros traslados
Este es el segundo domingo consecutivo que el mercadillo de El Arenal debe trasladarse de su ubicación habitual. El fin de semana pasado, el traslado se produjo por la celebración del Rally Sierra Morena. El mercadillo de El Arenal volverá a tener que trasladarse a finales de mayo por la celebración de la Feria de Córdoba y, como es habitual, se instalará en la avenida de Mercacórdoba.
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