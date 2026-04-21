Córdoba celebra el primer concurso de Cruces de Mayo para mayores en sus centros de participación

El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha este año el primer Concurso de Cruces de Mayo en los Centros de Participación Activa para Personas Mayores aprovechando que la mayoría de ellos pone una cruz todos los años. La teniente de alcalde delegada de Mayores, Eva Contador, ha informado de esta novedad que se sumará al tradicional Concurso de Cruces de Córdoba. "Este año vamos a hacer ese concurso de cruces para que nuestros mayores también puedan sentirse orgullosos de decir mi cruz es la que ha estado mejor de todos los centros de mayores", ha resumido la edil del PP. En concreto, van a participar 10 de los 14 centros de mayores que hay en la capital cordobesa.

Flores especiales

Contador ha explicado que la principal peculiaridad de estas cruces y lo que más se valora de ellas es la flor, porque no es una flor natural, sino porque las hacen los usuarios de los centros. "Suelen ser flor de papel, flor en seda, flor pintada y esa es una de las cosas que más se va a evaluar", ha explicado.

El jurado va a estar compuesto por personal de la Delegación de Ferias y Festejos, de la Delegación de Mayores y de la Federación de Peñas Cordobesas. El concurso se va a celebrar entre los días 29, 30 y 31 de abril. Los centros podrán visitarse a partir del 1 de abril, desde las 17 a las 20.30 horas. "Esta edición nace para quedarse porque es un recorrido que se viene haciendo desde hace muchos años", ha indicado la delegada.