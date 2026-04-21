Cata del Vino Montilla-Moriles en Córdoba: diez razones para no perderte la gran antesala del Mayo Festivo

La Cata del Vino Montilla-Moriles regresa a Córdoba con su 40ª edición marcando el punto de salida del engranaje del Mayo Festivo que enlaza con la Batalla de las Flores y las Cruces de Mayo.

Más allá de la celebración y de ser un punto de encuentro para cordobeses y visitantes, la Cata del Vino Montilla-Moriles merece una visita no solo por los caldos que allí pueden degustarse, sino también por lo que representa. Es historia local, escaparate enológico, termómetro social, antesala del Mayo Festivo y una forma muy cordobesa de celebrar la primavera.

Este año, la cita repite la ubicación estrenada en 2025 en la avenida del Alcázar, en pleno casco histórico, con la participación de 10 bodegas y cinco restaurantes. El recinto abrirá sus puertas del 23 al 26 de abril con entrada gratuita y, como novedad, la eliminación de los tickets con la apuesta del pago directo para dotar al formato de mayor agilidad y evitar las colas.

Copas de la Cata del Vino Montilla-Moriles de Córdoba, en la presentación del cartel. / Manuel Murillo

¿Quieres más motivos para acercarte a la Cata del Vino Montilla-Moriles? Aquí te damos diez.

No es una moda: es una tradición con memoria.

La Cata cumple cuarenta ediciones, pero su raíz se hunde mucho más atrás en la memoria festiva reciente de la ciudad. Su origen se sitúa en 1983, cuando nació como Cata del Vino y Aceites, y entonces se celebró en el Bulevar de Gran Capitán. Así, que la cata no va solo de beber vino, es una costumbre cordobesa.

Es el verdadero prólogo del Mayo Festivo cordobés.

En Córdoba, abril y mayo no se entienden por compartimentos estancos, sino como una cadena de celebraciones que se van pasando el testigo, en 49 días de fiesta casi ininterrumpida. Este año, la celebración de la Cata coincide con una de las citas más populares del mayo festivo: la Batalla de las Flores. Y a esta le seguirán las Cruces de Mayo,

Tiene detrás a una DOP con peso histórico

Montilla-Moriles es una de las denominaciones de origen más veteranas de España, reconocida en 1932, por la singularidad de su crianza mediante criaderas y soleras y bajo el velo de flor. Una seña de identidad enológica que distingue a estos vinos, cuyo cultivo se extiende a 17 municipios y tiene en la Pedro Ximénez su gran emblema varietal.

Stand de la Cata del Vino en Córdoba, en una imagen de 2025. / Víctor Castro

En pocos metros puedes probar una comarca entera

La gran virtud de la Cata es concentrar en un solo recinto lo que, de otro modo, exigiría varios días de ruta por lagares y bodegas. La edición de 2026 reúne 10 bodegas y 5 espacios gastronómicos, de modo que la experiencia no se limita a una copa suelta: permite comparar casas históricas, cooperativas y propuestas nuevas sin salir de la avenida del Alcázar.

Porque Montilla-Moriles es mucho más que un fino

En la programación oficial aparecen desde finos, amontillados, olorosos y Pedro Ximénez hasta vinos de tinaja, moscateles, vermús e incluso espumosos. Los expositores de Pérez Barquero, Alvear, Lagar Blanco, La Aurora o Navarro & Pilicrim ayudan a conocer una denominación que vive entre la tradición y la renovación.

La novedad de 2026: sin tickets ni colas

La gran novedad de esta edición es que se acabaron los tickets de entrada y las colas asociadas. La organización ha eliminado ese sistema y ha fijado un modelo más cómodo, con pago directo en cada stand, posibilidad de abonar en efectivo o tarjeta, copa a 2 euros y precio mínimo de degustación de 3 euros. De este modo la fiesta gana fluidez.

Inahuguracion Cata del vino Montilla Moriles en la avenida del Alcazar en 2025. / Manuel Murillo

Por las catas dirigidas

La Cata mantiene su dimensión pedagógica que la diferencia de otras citas populares. La web oficial ofrece catas dirigidas con 25 plazas por sesión, aunque algunas ya están completas. De este modo, la fiesta se une a la promoción de la cultura del vino.

Por la celebración del ‘tardeo’

La edición de 2026 vuelve a apostar por una sola franja de día: de 12.00 a 20.00 horas del 23 al 25 de abril y hasta las 17.00 el domingo 26. Ese horario encaja mejor con quien quiere ir a degustar, tapear y conversar sin que la cita derive en otra cosa.

Por su enclave histórico

Su traslado, en 2025, a la avenida del Alcázar –antes se celebraba en la explanada de la Diputación de Córdoba- une la celebración popular con el entorno del casco histórico, junto a los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos y a pocos metros del Puente Romano, la Puerta del Puente, la Mezquita de Córdoba, Judería y el barrio de San Basilio.

Porque no solo celebra el vino

El programa oficial de 2026 incluye un acto de reconocimiento al pueblo de Adamuz y otro a los agricultores, mientras que la presentación pública vinculó la dedicatoria de la Cata a la respuesta de Adamuz tras el accidente ferroviario de enero y a un sector que llega tocado por un 2025 muy duro, con lluvias abundantes y problemas de mildiu que redujeron la producción. Así que acudir también tiene algo de respaldo colectivo a una comarca y a su campo.