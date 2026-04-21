Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha realizado este martes, 21 de abril, el sorteo público por el que se han elegido los componentes de las mesas electorales de Córdoba capital de cara a las próximas elecciones andaluzas, que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

En Córdoba se constituirán un total de 387 mesas electorales en 258 sesiones electorales repartidas por 92 locales o colegios electorales. Cada mesa estará formada a su vez por tres personas: dos vocales y un presidente. Se designan, ademas, dos suplentes por cada persona que integra la mesa: dos por cada uno de los vocales y dos suplentes para el presidente. Lo que hace un total de nueve personas por cada mesa. Desde que se ha celebrado el sorteo esta mañana a las 9.30 horas hasta que los datos estén operativos para ser consultados en la página web del Ayuntamiento puede transcurrir un tiempo.

[Sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba]

[Consulta de inscripción en el Censo Electoral en periodo electoral]

Seleccionados de forma aleatoria

El sorteo para la constitución de las mesas electorales se ha llevado a cabo en un pleno extraordinario, y se ha empleado un nuevo método que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) y emplean la mayoría de los municipios españoles. Los elegidos han sido seleccionados de manera aleatoria dentro el censo de la capital y, en concreto, entre aquellos cordobeses mayores de 18 años y hasta 70 años que sepan leer y escribir. Los mayores de 65 años pueden renunciar a estar en un colegio electoral en un plazo de 7 días. Solo podrán ser presidentes de mesa electoral aquellos que posean al menos el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado.

Sobre un censo de unas 262.673 personas, se han seleccionado 3 titulares y 6 suplentes por cada una de las mesas, es decir que 3.483 personas que estarán en alguno de los colegios que abrirán sus puertas para que los cordobeses de la capital ejerzan su derecho al voto el próximo domingo 17 de junio.

Para elegir integrantes de mesa en las anteriores elecciones andaluzas, que se celebraron el 19 de junio del 2022, también se celebró el correspondiente sorteo. Aquella vez, en Andalucía se constituyeron 10.187 mesas electorales formadas por tres personas, dos vocales y un presidente, de las que 378 mesas estuvieron en los colegios electorales de Córdoba capital.

Comunicación a los ciudadanos

La Junta Electoral de Zona informará al INE que es el encargado de comunicárselo a los ciudadanos. También puede consultar en este enlace (la sede electrónica del Ayuntamiento) para saber si está en la lista como presidente, vocal o suplente. Se accede a la página con DNI, certificado digital o Clave. En este enlace puede informarse también en el colegio electoral y en la mesa que podrá ejercer su derecho al voto.

Sorteo público celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba para elegir a los componentes de las mesas electorales del 17M en la capital. / A.J. González

En total son 14 los partidos y coaliciones los que han presentado una candidatura en la provincia de Córdoba: Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Por Andalucía (IU, Podemos, Movimiento Sumar), Vox, Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), Adelante Andalucía, Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA), Andalucistas del Pueblo Andaluz, Se Acabó la Fiesta, Por un mundo más justo, Nación Andaluza y Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

Los cordobeses elegirán a 12 de los 109 diputados que formarán el Parlamento andaluz.

La dieta por estar en una mesa

En las últimas convocatorias, los miembros de mesas electorales cobrarán 70 euros (fue lo que se cobraron en las elecciones municipales del 28 de mayo).

La dieta será percibida por cada uno de los titulares de la mesa electoral y por jornada electoral, aun cuando en la misma se celebren varios procesos. Sólo tendrán derecho a la dieta aquellos que tengan la condición de titulares; los suplentes, únicamente cuando adquieran la condición de titulares. El derecho a la dieta lo será en su importe íntegro, con independencia del tiempo de la jornada electoral que se haya estado desempeñando el cargo.

Qué deben hacer los elegidos

El presidente, los dos vocales y los suplentes de las mesas electorales deben presentarse a primera hora de la mañana del 19 de mayo en el colegio asignado para que las mesas puedan constituirse. Si se han presentado todos los titulares los suplentes quedarán exentos y podrán marchar, en caso contrario serán quienes adquieran el status de miembros de mesa electoral.