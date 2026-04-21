El conflicto entre gruistas y Construcor se encalla con la sombra de cierres patronales y ertes en el horizonte

La huelga indefinida convocada entre los operadores de torres grúa de Córdoba dura ya 53 días. Casi dos meses en los que estas infraestructuras llevan paradas sin dar servicio a 60 obras, la mayoría de vivienda nueva. Los trabajadores buscan una subida salarial a través del denominado plus de dedicación; la patronal de la construcción, Construcor, ha aceptado un incremento, pero no hasta los límites que se plantean desde la representación laboral.

Desde CCOO y UGT, sindicatos que lideran la negociación, tiran del ejemplo de Sevilla, donde, aseguran, "se pasó de 11 euros y pico a 38,5" por día trabajado. Construcor explica que la subida viene limitada por el Convenio general de la construcción, concretamente por su artículo 50, que regula que los pluses que cobran los trabajadores del sector deben situarse entre el 65 y el 75% del salario. Es más, el plus de dedicación ni siquiera aparece como tal en dicho convenio, sino que solo se aplica en empresas del sector en Andalucía.

La sombra de los cierres patronales y de los ertes

Desde la secretaría general de Construcor advierten de que de continuar la huelga, lo próximo que llegarán serán los cierres patronales -las obras no se verán afectadas, sino que directamente se pararán- y posibles expedientes de regulación temporal de empleo (erte) que afectarían a todos los trabajadores.

Protesta de los gruistas el pasado jueves frente al Ayuntamiento. / A. J. GONZÁLEZ

"No podemos más", aseguran a CÓRDOBA desde la patronal, que de momento rechaza volver a sentarse para intentar alcanzar un acuerdo. Construcor recuerda que el conflicto se inicia en octubre, después de que en verano los gruistas sevillanos sí consiguieran que les incrementaran el plus. La patronal cordobesa acepta pasar de algo más de 12 euros que estaba el plus de dedicación aquí (subiría a 13 a inicios de año, cuando se hace la actualización de salarios) al doble (se queda en 26). La condición de esa subida es que será transitoria hasta que se vuelva a negociar el convenio general, algo que ocurrirá a finales de este año.

En febrero llegó la convocatoria de huelga, pues los sindicatos entendían que había que volver a subir el plus. Sobre por qué en Sevilla sí se puede llegar a esos niveles y en Córdoba no, lo que se desprende es que en la capital andaluza se ha actuado por libre. Además, desde Construcor señalan que Córdoba "es una plaza chiquita, empresas de toda la vida que trabajan aquí y ya", no como en Sevilla, donde hay empresas que llegan, hacen la obra y se van.

Los gruistas, en el pleno del Ayuntamiento. / Manuel Murillo

Parece que hubo cierto acercamiento de posturas en el Sercla, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía, que se quedó en los sindicatos pidiendo 40 euros y la patronal llegando hasta los 31. La información, apostillan desde Construcor, debería haber sido confidencial, por lo que no dejan de afear a los sindicatos que difundieran esos datos. Partiendo de esa diferencia 40-31, los sindicatos vienen a decir que nueve euros no supone nada para una obra que conlleva millones de euros de inversión, pero lo que entiende Construcor es que ya se está subiendo casi un 140% si se tiene en cuenta que en octubre la cifra era de 13 euros.

CCOO: "El rango de desacuerdo ahora mismo es bajo"

Frente al pesimismo que parece mostrar la patronal, desde CCOO no pierden la esperanza. David Quintana, secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de la organización, entiende que "el rango de desacuerdo ahora mismo es bajo" si se tiene en cuenta ese 40-31. Quintana detalla que, en el caso de los gruistas, "tienen que echar muchas horas extra para su salario llegue a los 2.000 euros"; la razón, que ellos no trabajan a destajo como un solador o un albañil, sino que van sirviendo a unos y otros, dependiendo de dónde se le necesite. "No podemos basar todo en las horas extra", considera Quintana, porque se pone en peligro la seguridad y se deja de lado también la conciliación. La pretensión no es otra, reconoce el sindicalista, que una subida laboral y se ha usado la vía de incrementar el plus de dedicación porque así se ha hecho en Sevilla.

Noticias relacionadas

UGT: "Si haces una huelga y no afecta a nada, ¿para qué la haces?"

Antonio Lopera, secretario de Acción Sindical de UGT FICA, asevera por su parte que la representación laboral está dispuesta a sentarse a negociar "en cuanto nos digan". A juicio de Lopera, "el obstáculo es Construcor" y reconoce que el objetivo es al menos llegar a los 38,5 euros de Sevilla. Además, los sindicatos no quieren que la subida sea transitoria, es decir, que desaparezca cuando se renegocie el convenio, otro escollo enorme que habría que salvar con la patronal. Lopera hace referencia además a las críticas que ha hecho la patronal a los huelguistas al señalar, entre otras cosas, que el paro afecta a todo el sector de la construcción y a quien está esperando a que le entreguen su casa. Ante estas declaraciones, lo que dice el secretario de Acción Sindical de UGT FICA es que "Si haces una huelga y no afecta a nada, ¿para qué la haces?".