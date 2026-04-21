CGT se suma a las críticas por el colapso de la atención ciudadana agravada por el proceso de regulación de inmigrantes

El sindicato CGT se suma a las críticas vertidas por CCOO ante "el colapso" de la atención a la ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, un problema agravado por el proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno central. Desde CGT quieren alertar a la ciudadanía de Córdoba de que el colapso que se vive actualmente en las oficinas de registro "no es un problema puntual ni casual, sino la consecuencia directa de una gestión irresponsable y de la ausencia total de planificación por parte del gobierno municipal".

Las largas colas que se están formando estos días desde la madrugada, la imposibilidad de conseguir cita y la saturación del personal son síntomas, en opinión de CGT, de "una situación que viene deteriorándose desde hace tiempo y que ahora se ha agravado seriamente" con el reciente proceso de regularización de personas extranjeras. La emisión masiva de informes de vulnerabilidad ha supuesto una carga adicionapara los Servicios Sociales Comunitarios, que ya venían trabajando con plantillas "claramente insuficientes y sin ningún tipo de refuerzo de medios".

Vuelven las colas de inmigrantes en el Ayuntamiento de Córdoba / A. J. González

Oposición del gobierno municipal

Además, CGT asegura que, a diferencia de lo que ocurre en otras administraciones, en el Ayuntamiento de Córdoba el problema se agrava porque el gobierno municipal "se opuso expresamente a poner remedio a estos servicios que ya venían mermados de por sí". Durante la negociación de los criterios de la Oferta de Empleo Público de 2025, CGT advirtió de la necesidad urgente de reforzar tanto la Atención a la Ciudadanía como los Servicios Sociales. "Nuestras propuestas fueron sistemáticamente ignoradas y rechazadas por el equipo de gobierno, demostrando una preocupante falta de responsabilidad y un claro desprecio hacia las necesidades de la ciudadanía y de los trabajadores municipales", sostienen en un comunicado.

Medidas de refuerzo de personal

"El resultado es un modelo de gestión que termina trasladando el problema a la ciudadanía, dificultando el acceso a los servicios públicos, y a la plantilla, que asume cargas de trabajo insoportables sin los medios adecuados". Desde CGT avisan de que esta situación no puede normalizarse: "No es razonable asumir nuevas obligaciones sin dotación de recursos ni sostener servicios públicos esenciales con plantillas claramente insuficientes". Por ello, el sindicato exige medidas urgentes de refuerzo de personal, una planificación de las necesidades de los servicios y la apertura de un proceso de negociación efectivo que permita abordar esta situación con transparencia.