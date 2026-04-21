La caseta de La Trabajadera se 'reengancha' y estará presente en la Feria de Córdoba 2026

Buenas noticias para los seguidores de El Pali y los amantes de las sevillanas clásicas en general. A pesar de que en principio la caseta de La Trabajadera no iba a participar en la Feria de Córdoba este año, finalmente ha logrado reengancharse y abrirá sus puertas en El Arenal de Córdoba. Los promotores de esta caseta, la Asociación cultural Tertulia cofrade La Trabajadera, se han inscrito en el plazo extraordinario abierto por parte de la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba y, según ha podido saber este periódico, su presencia en el recinto ferial está garantizada.

David Arce, uno de los promotores de la caseta de La Trabajadera, ha explicado a CÓRDOBA que detrás de la ausencia en el primer listado de casetas publicado por el Ayuntamiento hubo "un problema técnico", pero que gracias al esfuerzo del equipo de gobierno y del delegado, Julián Urbano, La Trabajadera seguirá estando en la Feria de Córdoba 2026. "Despues de 26 años en la feria no podíamos faltar", ha asegurado Arce, para reconocer que en estas semanas ha habido momentos en que pensaban que no iban a poder estar. "Estamos por nuestros clientes que han insistido mucho", comenta.

Cambio de ubicación

La caseta de La Trabajadera ha estado ubicada desde el traslado de la Feria de Córdoba a El Arenal en el número 11 de la calle Alcázar, pero este año abrirá sus puertas en una nueva ubicación: la calle Cristo de los Faroles. Respecto al cambio de calle, Arce explica que se ha debido a que solicitaron al Ayuntamiento la ampliación de la caseta y que eso no era posible en la anterior ubicación. "Queremos hacer más cómodo el salón para las comidas y para eso necesitábamos más espacio", explica. De este modo, su intención es hacer un nuevo diseño para las nuevas dimensiones del recinto.

Portada de la caseta de La Trabajadera. / CÓRDOBA

Música de sevillanas y comida a buen precio

No obstante, los responsables de esta caseta asegura que la ubicación y las dimensiones será lo único que cambiará, y que lo demás seguirá estando igual que siempre. La Trabajadera es una caseta tradicional, con música de sevillanas y rumbas, y entrada libre. Decorada con fotografías antiguas de costaleros y capataces, combina la posibilidad de comer a buen precio (la cocina permanece abierta hasta altas horas de la madrugada) y de estar de fiesta, con buen ambiente para todos los públicos. La caseta cuenta, además, con un espacio más tranquilo denominado El Patio de El Cali.