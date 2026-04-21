El Ayuntamiento de Córdoba adapta la Sala Orive para las bodas civiles hasta que puedan volver al Alcázar

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación un contrato para ejecutar varias labores de adaptación de la Sala Orive, ubicada en los jardines del mismo nombre, para poder acoger la celebración de los matrimonios civiles que han dejado de celebrarse en el Alcázar de los Reyes Cristianos por una serie de obras que allí se llevan a cabo (y que han sufrido ya algunos retrasos).

A mediados de febrero de este año, el Ayuntamiento anunció que dejaban de celebrarse las uniones civiles en el Salón de los Mosaicos del Alcázar. Ello se debió a los daños provocados por el temporal, que afectaron a las obras que se llevan a cabo en el monumento. Aunque la previsión era poder recuperar la celebración de los enlaces en abril, no será hasta noviembre, al menos, cuando puedan regresar estos actos.

Como alternativa se ofreció la sede de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, ubicada en la calle Capitulares, justo al lado, precisamente, de los jardines de Orive. Ahora, el Ayuntamiento utilizará para estas ceremonias (que también se llevan a cabo en el propio Consistorio) un edificio municipal como es la Sala Orive.

Imagen de archivo de la Sala Orive durante la celebración de un año durante la Noche del Patrimonio. / Manuel Murillo

Adaptación de la Sala Orive para la celebración de matrimonios civiles

En el contrato que ha salido a licitación el Ayuntamiento busca iluminación y sonido para la Sala Orive para la celebración de matrimonios civiles. Las bodas empezarán a celebrarse en Orive cuando culmine el desmontaje de la exposición sobre Egipto, según reza en el contrato.

Dado que la Sala Orive no cuenta con infraestructura de sonido e iluminación específica para la celebración de actos municipales, se va a contratar a una empresa para que pueda realizar dicho servicio. Son casi 18.000 euros los que suma un contrato que calcula unos 700 euros (sin IVA) por acto -montaje, asistencia técnica durante el acto y desmontaje-. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 30 de abril para hacerlo.

El plazo de ejecución es de diez meses, es decir, que de empezar a celebrarse bodas en Orive en mayo, éstas podrían extenderse hasta febrero del año que viene. Aun así, en el contrato se especifica que puede finalizar antes de agotarse el presupuesto base de licitación.