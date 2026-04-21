Aprobada la subida salarial del 2,5% para funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Córdoba

La junta de gobierno local, celebrada este martes 21 de abril en sesión extraordinaria, ha aprobado a propuesta de la Delegación de Recursos Humanos y Salud laboral del Ayuntamiento de Córdoba la subida salarial de 2,5% para el personal funcionario, personal laboral, personal del CPD y para el personal directivo no ejecutivo que ocupa puestos de trabajo reservados a funcionarios habilitados en el Consistorio cordobés. La subida venía estipulada en el art. 1 del Real Decreto-Ley 14/2025, de 2 de diciembre por el que se aprobaron medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

En ese real-decreto se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social. Además, para 2026 se establece una subida salarial consolidable del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025 para los funcionarios, actualizados con efectos de 1 de enero de 2026. Así mismo, se dice que se aplicará otro incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%.

Lo que ha hecho la junta de gobierno local hoy es autorizar el gasto correspondiente de dicha subida tras la fiscalización del expediente de gasto por la Intervención General Municipal.

Tablas salariales

Por otro lado, e igualmente a propuesta de la Delegación de Recursos Humanos y Salud laboral, se han aprobado las tablas salariales 2025 para el personal funcionario, personal laboral, personal del CPD y para el personal directivo no ejecutivo que ocupa puestos de trabajo reservados a funcionarios habilitados, según lo dispuesto en el art. 1 del Real Decreto-Ley 14/2025, de 2 de diciembre.