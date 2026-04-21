Adevida celebra su séptimo Baratillo de Primavera en Córdoba con el objetivo de recaudar fondos para proyectos sociales

La Asociación Adevida celebra su séptimo Baratillo de Primavera, un evento benéfico que tendrá hasta el 26 de abril en el Oratorio de San Felipe Neri en Córdoba. La cita benéfica, que puede visitarse en horario de 11 a 14 y de 17 a 21 horas (sábado y domingo en horario ininterrumpido), tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar los proyectos sociales de la entidad y seguir promoviendo su labor social. La presidenta de Adevida, Isabel Guerrero, ha inaugurado este martes el Baratillo de Primavera con la presencia de una nutrida representación de dirigentes del Partido Popular, como el alcalde, José María Bellido; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina.

El Baratillo de Primavera de Adevida es uno de los eventos solidarios más arraigados en la ciudad (la asociación nació en 1985), según ha recordado este martes su presidenta. Adevida ha atendido a lo largo de 2025 a 667 familias. "El fin del Baratillo es el mismo que el de Adevida: defender la maternidad y la infancia digna", ha indicado Isabel Guerrero.

Hoy martes ha comenzado el Baratillo de Adevida, que se celebrará hasta el 26 de abril en el Oratorio de San Felipe Neri, en Córdoba. / A. J. González

14 puestos, muchos productos

En esta ocasión, son 14 los puestos que integran el Baratillo, diez externos, de los cuales dos son nuevos este año (uno de Marbella y otro de Madrid) y los cuatro principales que son de Adevida. Entre los productos que se ofertan destacan los muebles restaurados por los colaboradores de la asociación en la Trinidad, productos naturales, joyería y bisutería, ropa o trajes de flamenca, y los clásicos muñequitos de la asociación, entre otros. "Adevida es un año entero trabajando sin parar", ha asegurado la presidenta que ha animado a todos los cordobeses que apoyen el Baratillo.

Colaboración del Ayuntamiento

El alcalde, por su parte, ha recordado que las 667 personas atendidas por Adevida son principalmente "madres y sus hijos que necesitaban el apoyo de su sociedad para seguir adelante". José María Bellido ha recordado que cuando llegó al Ayuntamiento de Córdoba se encontró con una situación "un poco exótica" porque la administración local derivada a personas de sus Servicios Sociales para que fueran atendidas por la asociación de Adevida, pero a su vez había retirado la aportación económica municipal que se le daba. Desde entonces, el Consistorio revirtió aquella decisión y apoya económicamente a Adevida a través de un convenio anual: "Es lo menos que podemos hacer si estamos apoyándonos en ellos para atender a familias que tienen dificultades sociales, lo lógico es que el Ayuntamiento esté a su lado".

Hoy martes ha comenzado el Baratillo de Adevida, que se celebrará hasta el 26 de abril en el Oratorio de San Felipe Neri, en Córdoba. / A. J. González

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, por su parte, ha respaldado la labor solidaria y la defensa de la vida y "del no nacido" que lleva a cabo esta asociación. "Lo que hacéis se llama solidaridad y cooperación", ha resumido el dirigente popular.