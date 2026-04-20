Vuelven las colas en Córdoba para conseguir los documentos de la regularización de inmigrantes

Las largas colas continúan en Córdoba para obtener la documentación necesaria para acogerse al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. Este lunes, de nuevo antes incluso de las ocho de la mañana, la fila de personas que aguardaban frente a la sede del Ayuntamiento en Gran Capitán se extendía ya hasta las inmediaciones de la calle Gondomar.

La escena refleja la urgencia generada tras la puesta en marcha del procedimiento el pasado 16 de mayo y que este lunes se ha abierto también de manera presencial. Un día más, decenas de personas esperaban desde primera hora -algunas desde la madrugada- para conseguir dos documentos que se han vuelto fundamentales en muchos casos: el certificado de vulnerabilidad y el empadronamiento.

Aumento inmediato de la demanda

El primero es imprescindible para quienes no pueden acreditar su situación por otras vías, como un contrato de trabajo o la existencia de menores a su cargo. Debe incluir rúbrica de los Servicios Sociales municipales o de entidades autorizadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que ha provocado un aumento inmediato de la demanda.

A esta presión se suma el colapso del padrón. En Córdoba, las solicitudes de empadronamiento superan ya las 13.200, lo que está incrementando aún más la afluencia de personas en busca de cita o atención presencial.

Habilitación de una opción específica en la plataforma CitaPluss

Desde el Ayuntamiento reconocen la magnitud del problema y ha activado mecanismos para tratar de ordenar el proceso. Entre ellos, la habilitación de una opción específica en la plataforma CitaPluss para solicitar cita previa relacionada con la regularización y el informe de vulnerabilidad.

La presión también se deja sentir en otras administraciones. La Diputación de Córdoba ha registrado igualmente filas en su sede del Palacio de la Merced, donde, aunque no se emite el certificado, sí se actúa como registro de entrada de solicitudes.

Con el plazo abierto hasta el 30 de junio, muchas personas optan por acudir cuanto antes para asegurarse la tramitación, lo que mantiene la tensión en los servicios públicos.