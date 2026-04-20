La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las solicitudes de regularización de inmigrantes, la subida de la tasa de Sadeco y los preparativos en El Arenal a las puertas de la Feria marcan la actualidad de este inicio de semana
Más de 200 inmigrantes han solicitado la regularización en Córdoba en menos de una semana, una cifra que refleja la magnitud de una oportunidad que muchos califican de histórica. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 20 de abril, en el que también abordamos la aprobación de la subida del 2,2% en la tasa de Sadeco para 2026, que supondrá 7,58 euros más al año por vivienda. Además, miramos al recinto de El Arenal, que comienza a desperezarse a un mes de la Feria con el levantamiento de las primeras casetas en un año que, según las previsiones, “va a ser muy bueno”.
- Más de 200 inmigrantes solicitan la regularización en Córdoba en menos de una semana: "Es una gran oportunidad para nosotros"
- Aprobada la subida del 2,2% de la tasa de Sadeco en 2026: supondrá 7,58 euros más al año por vivienda
- El Arenal despierta a un mes de la Feria: comienzan a levantarse las casetas en un año que “va a ser muy bueno”
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo
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Sucesos y tribunales
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Provincia
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Deportes
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