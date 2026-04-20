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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las solicitudes de regularización de inmigrantes, la subida de la tasa de Sadeco y los preparativos en El Arenal a las puertas de la Feria marcan la actualidad de este inicio de semana

Vuelven las colas de inmigrantes en el Ayuntamiento de Córdoba

Vuelven las colas de inmigrantes en el Ayuntamiento de Córdoba / AJ González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Más de 200 inmigrantes han solicitado la regularización en Córdoba en menos de una semana, una cifra que refleja la magnitud de una oportunidad que muchos califican de histórica. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 20 de abril, en el que también abordamos la aprobación de la subida del 2,2% en la tasa de Sadeco para 2026, que supondrá 7,58 euros más al año por vivienda. Además, miramos al recinto de El Arenal, que comienza a desperezarse a un mes de la Feria con el levantamiento de las primeras casetas en un año que, según las previsiones, “va a ser muy bueno”.

Además, destacamos estas otras noticias:

Mayo Festivo

Córdoba ciudad

Sucesos y tribunales

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