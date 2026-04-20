La crisis de la vivienda golpea especialmente a los jóvenes, cuyos niveles de emancipación están en mínimos históricos. Solo un 14,7% de los cordobeses se va de casa antes de cumplir los 34 años. Por otro lado, hablamos con los tres portavoces de la Plataforma Córdoba por la Diversidad, que aseguran que: «Hay un incremento alarmante de los discursos de odio». Por último, la Junta ha formalizado los contratos por el servicio de las tarjetas monedero. En Córdoba las canjearán Masymas, Eurocash y Minymas.

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