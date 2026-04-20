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La actualidad del lunes 20 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La dificultad que tienen los jóvenes para emanciparse, una entrevista con la Plataforma Córdoba por la Diversidad y la formalización de los contratos de las tarjetas monedero marcan el inicio de la semana

Una mujer observa varias viviendas en el escaparate de una inmobiliaria de Córdoba capital.

Una mujer observa varias viviendas en el escaparate de una inmobiliaria de Córdoba capital. / Víctor Castro

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

La crisis de la vivienda golpea especialmente a los jóvenes, cuyos niveles de emancipación están en mínimos históricos. Solo un 14,7% de los cordobeses se va de casa antes de cumplir los 34 años. Por otro lado, hablamos con los tres portavoces de la Plataforma Córdoba por la Diversidad, que aseguran que: «Hay un incremento alarmante de los discursos de odio». Por último, la Junta ha formalizado los contratos por el servicio de las tarjetas monedero. En Córdoba las canjearán Masymas, Eurocash y Minymas.

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