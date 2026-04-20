Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de la viviendaAtascos A-4Susto AvantRetrasos alta velocidadTarjetas monederoJosé Alberto AlcántaraEl tiempoRally Sierra MorenaDel Moral CCFKeyter Lucena
instagramlinkedin

Incidencia

Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»

A pesar del susto, Renfe aseguró que la seguridad de los viajeros nunca estuvo en riesgo, aunque el incidente en el tren entre Córdoba y Sevilla generó preocupación entre los pasajeros

Estado en el que ha quedado el tren tras la incidencia.

Estado en el que ha quedado el tren tras la incidencia. / CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

«Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada». Susto e indignación este lunes entre los usuarios del Avant de primera hora entre Córdoba y Sevilla, después de que los cristales del coche número dos se astillaran «de un momento a otro» durante el trayecto. Renfe ha confirmado lo ocurrido y señalado a Diario CÓRDOBA que "en ningún momento la incidencia ha supuesto un riesgo para los viajeros". La compañía ferroviaria ha añadido que "el tren ha completado su recorrido con normalidad y que la incidencia no ha supuesto un retraso en la llegada a su destino".

«Hemos pasado mucho miedo», relata Rosa Natera, una cordobesa que utiliza con frecuencia este servicio, empleado sobre todo por trabajadores que se desplazan a diario a Sevilla. Tras salir desde Antequera, el tren de Renfe salió puntual a las 7.52 horas de Córdoba y, según su testimonio, a la altura de Posadas se escuchó un fuerte estruendo que provocó el astillado de los cristales del lateral derecho del vagón. No llegaron a desprenderse fragmentos al suelo ni a abrirse un boquete, pero el impacto dejó a los pasajeros «muy asustados» durante el resto del recorrido, especialmente al comprobar que el convoy continuaba la marcha con normalidad.

Cristales astillados tras el impacto.

Cristales astillados tras el impacto, en una imagen facilitada por uno de los pasajeros del Avant Córdoba-Sevilla a Diario CÓRDOBA. / CÓRDOBA

«Si yo tengo un problema con mi coche, me detengo y miro si puedo continuar», comenta Natera. Según explica, en ese momento no había interventor en el tren, por lo que los viajeros contactaron con Renfe por teléfono y optaron por cambiarse a otro coche.

Miedo hasta llegar a destino

Ya en Sevilla, señala, pudieron comprobar que el enganche del tren presentaba daños tras el impacto de algún objeto y que ese elemento habría recorrido parte del convoy hasta salir a la altura del coche número dos, afectando a las lunas. «Hemos llegado muy asustados; cogemos ese tren dos veces al día», añade, antes de preguntarse: «Después de lo que ha pasado en este país, ¿qué tiene que pasar para que un tren se detenga?».

Estado del enganche del tren al llegar a Santa Justa.

La maquina del Avant Córdoba-Sevilla al llegar a la estación de Santa Justa, con desperfectos en los bajos tras el impacto dubrido durante el trayecto con lo que pudeo ser un animal, según Renfe. Imagen facilitada por un pasajero. / CÓRDOBA

El tren ha impactado con un animal, según Renfe

Fuentes de Renfe explican que la incidencia se produjo «a consecuencia del impacto con un animal», lo que ocasionó «daños en el astillado de algunos cristales». Según la empresa pública, el episodio «en ningún momento» supuso riesgo para los viajeros y el tren pudo «completar su recorrido con normalidad».

Noticias relacionadas y más

La incidencia se suma a otra registrada también a primera hora en la línea, con retrasos de unos 45 minutos, según los viajeros, por la presencia de maquinaria de Adif en la línea Madrid–Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La taberna de Córdoba que conquistó a Ava Gardner y mantiene viva la cocina más tradicional: 'Es el rincón último de la autenticidad
  2. Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Cohete Suárez amplía su ventaja en Villanueva del Rey
  3. Lucena estrena un sendero peatonal que conecta el casco urbano con la Sierra de Aras
  4. Cohete Suárez lidera un festival español a la conclusión de la segunda jornada
  5. Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
  6. Córdoba estrena carrozas y alegría en una mañana radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"
  7. La mitad de los titulados de la Universidad de Córdoba logra empleo relacionado con su formación
  8. La Aemet avisa: Córdoba se abona ya al calor con una primavera con temperaturas 'extremas' y más propias de otra estación

El Ayuntamiento de Córdoba garantiza de nuevo que la Policía Local cobrará las horas extras de 2025 en mayo

El Ayuntamiento de Córdoba garantiza de nuevo que la Policía Local cobrará las horas extras de 2025 en mayo

Aviso de la Aemet en Córdoba: calor de verano en abril con giro inestable el fin de semana

Hasta el 70 por ciento de las personas con fibromialgia sufre trastornos afectivos, según un estudio del Quirónsalud Córdoba

Retenciones de hasta dos kilómetros en la A-4 a su paso por Córdoba por el choque de dos vehículos

Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»

Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»

Córdoba presenta las Cruces de Mayo 2026: horarios y novedades del concurso, como el nuevo premio a la más bonita

Córdoba presenta las Cruces de Mayo 2026: horarios y novedades del concurso, como el nuevo premio a la más bonita

Córdoba en la Luna: el cráter que lleva el nombre de un sabio que brilló en la ciudad

Córdoba en la Luna: el cráter que lleva el nombre de un sabio que brilló en la ciudad

El PSOE pide restablecer la antigua parada de taxis de la Feria y reponer las marquesinas en el resto de paradas de Córdoba

El PSOE pide restablecer la antigua parada de taxis de la Feria y reponer las marquesinas en el resto de paradas de Córdoba
Tracking Pixel Contents