Incidencia
Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
A pesar del susto, Renfe aseguró que la seguridad de los viajeros nunca estuvo en riesgo, aunque el incidente en el tren entre Córdoba y Sevilla generó preocupación entre los pasajeros
«Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada». Susto e indignación este lunes entre los usuarios del Avant de primera hora entre Córdoba y Sevilla, después de que los cristales del coche número dos se astillaran «de un momento a otro» durante el trayecto. Renfe ha confirmado lo ocurrido y señalado a Diario CÓRDOBA que "en ningún momento la incidencia ha supuesto un riesgo para los viajeros". La compañía ferroviaria ha añadido que "el tren ha completado su recorrido con normalidad y que la incidencia no ha supuesto un retraso en la llegada a su destino".
«Hemos pasado mucho miedo», relata Rosa Natera, una cordobesa que utiliza con frecuencia este servicio, empleado sobre todo por trabajadores que se desplazan a diario a Sevilla. Tras salir desde Antequera, el tren de Renfe salió puntual a las 7.52 horas de Córdoba y, según su testimonio, a la altura de Posadas se escuchó un fuerte estruendo que provocó el astillado de los cristales del lateral derecho del vagón. No llegaron a desprenderse fragmentos al suelo ni a abrirse un boquete, pero el impacto dejó a los pasajeros «muy asustados» durante el resto del recorrido, especialmente al comprobar que el convoy continuaba la marcha con normalidad.
«Si yo tengo un problema con mi coche, me detengo y miro si puedo continuar», comenta Natera. Según explica, en ese momento no había interventor en el tren, por lo que los viajeros contactaron con Renfe por teléfono y optaron por cambiarse a otro coche.
Miedo hasta llegar a destino
Ya en Sevilla, señala, pudieron comprobar que el enganche del tren presentaba daños tras el impacto de algún objeto y que ese elemento habría recorrido parte del convoy hasta salir a la altura del coche número dos, afectando a las lunas. «Hemos llegado muy asustados; cogemos ese tren dos veces al día», añade, antes de preguntarse: «Después de lo que ha pasado en este país, ¿qué tiene que pasar para que un tren se detenga?».
El tren ha impactado con un animal, según Renfe
Fuentes de Renfe explican que la incidencia se produjo «a consecuencia del impacto con un animal», lo que ocasionó «daños en el astillado de algunos cristales». Según la empresa pública, el episodio «en ningún momento» supuso riesgo para los viajeros y el tren pudo «completar su recorrido con normalidad».
La incidencia se suma a otra registrada también a primera hora en la línea, con retrasos de unos 45 minutos, según los viajeros, por la presencia de maquinaria de Adif en la línea Madrid–Sevilla.
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