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El sector de la madera y el mueble de Córdoba se 'venderá' en ciclos formativos, Bachillerato y la Universidad

El Ayuntamiento de Córdoba, junto a Uniema, impulsa un proyecto para promover el empleo en el sector de la madera y el mueble, destacando su tradición y potencial en la economía circular

- La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, junto al presidente de la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba (Uniema), Enrique Fernández, informan sobre el proyecto 'Oportunidades de empleo y desarrollo sostenible con la madera y el mueble de Córdoba'.

- La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, junto al presidente de la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba (Uniema), Enrique Fernández, informan sobre el proyecto 'Oportunidades de empleo y desarrollo sostenible con la madera y el mueble de Córdoba'. / PATRICIA CACHINERO

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, junto al presidente de la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba (Uniema), Enrique Fernández, han informado sobre el proyecto titulado Oportunidades de empleo y desarrollo sostenible con la madera y el mueble de Córdoba, dentro del marco de la convocatoria de ayudas e incentivos del Ayuntamiento de Córdoba para emprendedores, ESAL. El Ayuntamiento de Córdoba entiende que el sector de la madera y el mueble es una seña de tradición en Córdoba y uno de los sectores con más futuro en la provincia de cara a la creación de empleo cualificado. Por ello, se lanza esta campaña cuyo objetivo de la campaña es que los más jóvenes y futuros emprendedores se fijen en esta industria, poniendo el acento en que forman parte de la economía circular.

En concreto, Uniema tiene previsto celebrar unas jornadas técnicas sobre oportunidades del sector en los centros educativos para fomentar la marca Córdoba tiene madera. La campaña se dirige no solo a los alumnos, sino también a los orientadores educativos de los centros cordobeses.

Enrique Fernández, presidente de la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba, ha informado este lunes de las actividades que se van a desarrollar dentro del marco ESAL y ha recordado la importancia del sector en polos de producción de la provincia como Lucena, Villa del Río, Villafranca, Pedro Abad, Puente Genil o Fuente Tójar. Córdoba cuenta con tradición en actividades vinculadas a este sector que engloba pymes, grandes empresas y asociaciones educativas, con un elevado grado de especialización en carpintería, fabricación de mobiliario o trabajos de restauración, tapicería o tonelería.

Falta de mano de obra

Desde Uniema reconocen el importante reto al que se enfrentan sus empresas por la falta de mano de obra y el envejecimiento de sus plantillas, y la escasa representación de mujeres en los sectores más productivos. Ante este escenario, la asociación solicitó al Imdeec ayuda para el desarrollo de este proyecto que busca vender entre los jóvenes las posibilidades de futuro de la industria del mueble en Córdoba.

Aunque el Imdeec ya había apoyado a esta asociación para dar mejor visibilidad online a las empresas que la componen, este año han apostado por un nuevo enfoque que trata de mejorar la proyección del sector de la madera y el mueble entre niños, adolescentes y universitarios.

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En concreto, se llevarán a cabo acciones de difusión como una campaña de redes sociales para la puesta en valor del sector, y jornadas sobre oportunidades de trabajo en el sector de la madera para los ciclos formativos de especialidad industriales y otras dirigidas a universitarios, jornadas sobre la economía circular en centros educativos de Bachillerato y una mesa redonda sectorial sobre amenazas y fortalezas del sector. De momento no se conocen las fechas exactas de las actividades.

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