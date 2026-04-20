Transporte ferroviario
Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba recuperan progresivamente la normalidad tras retrasos de casi una hora
Según informa Adif, poco antes de las 10.00 horas han quedado libres todos los carriles "una vez apartada" una maquinaria de vía estropeada
Diario CÓRDOBA / E. P.
Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, muchos de ellos con parada en Córdoba, han registrado retrasos desde primera hora de hoy lunes 20 de abril por una "incidencia en una maquinaria de vía".
Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, la incidencia se ha registrado desde poco antes de las 08.00 horas. No obstante, poco antes de las 10.00 horas, Adif ha explicado que, "una vez apartada la maquinaria de vía, quedan libres ambos carriles y la circulación de los trenes de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía tiende a normalizarse".
Hasta 44 minutos más tarde
Según ha podido comprobar este periódico en los tiempos oficiales de la app de Renfe, en el caso de los trenes de alta velocidad con salida o destino Madrid, los retrasos en Córdoba-Julio Anguita han llegado a los 44 minutos, aunque los últimos servicios van progresivamente normalizándose y atenuando el tiempo perdido.
Retrasos acumulados desde el domingo
La línea de alta velocidad que conecta Madrid y Andalucía también registró retrasos este domingo por una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra, en la provincia de Toledo, que afectó a trenes AVE y Avant.
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