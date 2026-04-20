Retenciones de hasta dos kilómetros en la A-4 a su paso por Córdoba por el choque de dos vehículos

Una colisión entre dos vehículos en la autovía A-4 a las 08.40 horas, a la altura del estadio El Arcángel, en el kilómetro 402 sentido Madrid, ha provocado importantes retenciones en una vía estratégica para la movilidad de los cordobeses en plena hora punta de desplazamientos laborales y a centros educativos. Se trata, además, de la autovía que une toda Andalucía con Madrid y el centro de España. Al menos uno de los carriles ha sido cortado tras el accidente.

En concreto, según ha adelantado la propia Dirección General de Tráfico (DGT) en su perfil de X (antes Twitter), y ha ampliado el servicio de Emergencias 112, dos vehículos han chocado en este punto kilométrico, generando hasta dos kilómetros de retenciones. Según explica el 112, a falta de confirmación definitiva, no hay heridos.

Coches en la autovía A-4, con un carril cortado, en imagen de archivo. / A. J. González

Efectivos de varios cuerpos, desplazados a la zona del accidente

En un primer momento, los alertantes avisaban de que dos personas se encontraban atrapadas en uno de los coches, por lo que se dio aviso a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y al servicio de mantenimiento de carreteras, aunque finalmente ambas personas han podido salir del automóvil por su propio pie.

Todos los equipos trabajan para despejar el carril afectado y contribuir al restablecimiento del tráfico normal.