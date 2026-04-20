El PSOE pide restablecer la antigua parada de taxis de la Feria y reponer las marquesinas en el resto de paradas de Córdoba

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido restablecer la antigua parada de taxis de la Feria y reponer las marquesinas en el resto de las paradas de Córdoba, especialmente en la del hospital Reina Sofía. La concejala socialista Mamen González ha lamentado "el abandono" que, a su juicio, inflige el gobierno municipal al sector del taxi en la ciudad, a pesar de que son más de 400 las licencias y autónomos que viven de él en Córdoba. En este sentido, ha recordado tanto al alcalde, José María Bellido, como al delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, que, aunque ofrecido por autónomos, el servicio del taxi es municipal y público.

De este modo, la concejala ha reclamado, por un lado, que se restablezca la antigua parada de taxis en la Feria de Córdoba, es decir, la que había antes del año pasado cuando se establecieron cambios en este estacionamiento. En concreto, la Delegación de Movilidad diseñó una nueva zona de aparcamiento para los taxis en El Arenal, donde confluyen autobuses y taxis, y se eliminó la mediana de la calle. El equipo de gobierno pretendía con esta medida facilitar el acceso de los vehículos con mayor fluidez, pero algunos taxistas criticaron los cambios al entender que dificultaban la circulación de sus vehículos y el acceso de los usuarios a los vehículos.

"El año pasado amenazaron a los taxistas con llevarse la parada a las Lonjas", ha asegurado González, que rechaza de plano esa propuesta que implicará sacar del recinto ferial el estacionamiento de taxis. "Los taxistas se cerraron en banda, pero el equipo de gobierno estrechó la parada de taxis, y por eso, piden que se recupere la anchura y el número de carriles", ha asegurado la edil.

Edificio de las nuevas consultas del Materno Infantil del hospital Reina Sofía, junto a la parada de taxis. / Manuel Murillo

Paradas de taxis sin marquesinas

Por otro lado, el PSOE ha denunciado la falta de marquesinas en las paradas de taxi desde hace meses, debido a que expiró el contrato para el mantenimiento de las mismas y su explotación publicitaria. González ha reclamado al gobierno local que vuelve a licitar este contrato y la restauración de unas marquesinas que aportaban sombras en una ciudad donde las temperaturas son cada vez más altas. De todas ellas, el PSOE ha llamado la atención sobre la parada de taxis del hospital Reina Sofía, que ya no está junto a la salida del centro hospitalaria.

Carmen González ha recordado, por último, que los socialistas propusieron en el pleno de enero aprobar una moción para mejorar la seguridad del sector del taxi y ha denunciado que "no se haya hecho nada" durante estos tres meses.